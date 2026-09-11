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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Шторм огня захлестнул Одессу: РФ дала жесткий ответ за Сочи и Новороссийск

magnific.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Над портами в Ильичевске, Измаиле, Тузлах, Сарате и Одессе поднялись клубы дыма. «Герани» нанесли удары по портовой инфраструктуре, обслуживающей ВСУ, и судам, перевозящим военные грузы. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Российские военные провели плановые, систематические боевые действия по демилитаризации Украины. В нынешней ситуации это и ответ противнику за то, что ВСУ ударили безэкипажными катерами по набережной Сочи, за государственный терроризм», — подчеркнул он.

Военный эксперт объяснил, что удары были нанесены по инфраструктурным военно-промышленным центрам. Эти пункты играют большую роль как в доставке военных грузов от партнеров Киева, так и в отправке зерна и других товаров на экспорт для получения средств на закупку вооружения.

«Изоляция Украины от моря продолжается. Деэскалация в этом регионе вряд ли будет. В ближайшее время мы будем бить, отрезая Украину от моря», — добавил он.

По данным Минобороны, за минувшие сутки в Одессе и области поражены завод автомобильных агрегатов, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ, а также склад комплектующих БПЛА. В порту «Черноморск» нанесены удары по двум сухогрузам, доставившим грузы военного назначения для ВСУ, морскому катеру, резервуарам с ГСМ и хранилищу с имуществом ВСУ. Еще один сухогруз, работавший на ВСУ, поражен в акватории порта «Одесса».
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