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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Еврокоммия одобрила выделение 6,1 млрд евро на закупку оружия для Украины

istockphoto.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Еврокомиссия официально утвердила выделение Украине очередного пакета финансовой поддержки в размере 6,1 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны, в частности на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских боеприпасов, дронов и оборудования для радиоэлектронной борьбы.

Данное решение было обнародовано в официальном заявлении исполнительного органа ЕС, опубликованном в пятницу. Как уточняется в документе, выделенные ресурсы являются частью большого кредита для Киева, рассчитанного на 90 миллиардов евро.

Ключевым новшеством стало расширение возможностей для закупок: после ратификации решения странами-членами альянса (ожидается в понедельник), украинская сторона получит право напрямую приобретать американские зенитные управляемые ракеты PAC-3, предназначенные для комплексов Patriot.

Кредитная программа была одобрена государствами ЕС еще в апреле текущего года и призвана закрыть около двух третей потребностей Киева в оборонном и бюджетном финансировании на период 2026–2027 годов. Структура кредита предусматривает выделение 30 млрд евро на бюджетные нужды и 60 млрд евро — на оборонный сектор.

В рамках нового транша предусмотрены особые условия закупок. В частности, сделано пять исключений из общих требований: три касаются закупки беспилотников и комплектующих, произведенных непосредственно на Украине, а еще два позволяют приобретать американское вооружение (в первую очередь те же ракеты PAC-3), в том числе через координируемую НАТО инициативу PURL.

Примечательно, что стандартные правила кредитования подразумевают обязательную закупку вооружений исключительно на территории ЕС и Украины. Однако если стоимость иностранных компонентов превышает порог в 35%, на такие сделки требуется особое разрешение, что и было учтено в текущем решении.
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