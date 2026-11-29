В ближайшие годы на автодорогах в Германии из-за роста объемов военных перевозок участятся пробки, сообщил генерал бундесвера (ВС ФРГ) Андре Бодеман.

«Уже в ближайшие годы жители Германии будут чаще сталкиваться с военными конвоями, помехами на дорогах и пробками», — пишет газета Bild.

Бодеман также сообщил, что трассы, которые предполагается использовать для снабжения и дозаправки техники в случае переброски военного контингента на восточный фронт, закроют для гражданских лиц.

По данным издания, Бодеман отвечает за разработку «Оперативного плана Германии», представляющего собой «стратегию обороны» Германии и ее союзников по НАТО на случай возможного вооруженного конфликта с Россией. В документе описаны маршруты переброски военных и приведена информация о точках снабжения и заправки техники, отмечается в статье.

Ранее основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что проект нового федерального бюджета Германии на 2027 год стал крупнейшим по военным расходам со времен Второй мировой войны.

Бундестаг 27-28 ноября утвердил федеральный бюджет на 2027 год. Согласно документу, расходы на оборону страны возрастут до 109,7 млрд евро, при этом еще 29,6 млрд евро поступят из специального фонда, предназначенного для вооруженных сил.