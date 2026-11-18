Размещение тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии стало вынужденным шагом в условиях сложившейся ситуации с безопасностью в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков в интервью индийскому телеканалу CNN-News18.

По его словам, соответствующее решение Минск принял совместно с Москвой в рамках союзнического взаимодействия.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства пояснил, что на такой шаг республику подтолкнула масштабная милитаризация соседних государств. По оценке белорусских властей, усиление военного потенциала стран, граничащих с республикой, потребовало принятия дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности.

Рыженков подчеркнул, что размещение указанных вооружений рассматривается Минском как ответная мера на изменение военно-политической обстановки вокруг страны. Белорусская сторона считает подобные действия необходимыми для защиты своих интересов и укрепления обороноспособности в сотрудничестве с Россией.

Ранее сообщалось, что нардепы Верховной рады сильно обеспокоены потенциальными ударами «Орешника». Чтобы обезопаситься от них, они приняли закон о создании в ВСУ космических войск.