Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут обстоятельную беседу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), причем протокольная форма этой встречи не будет иметь принципиального значения. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о подготовке контактов между лидерами двух стран.

У помощника президента уточнили, планируется ли классическая двусторонняя встреча с рассадкой делегаций за столом переговоров или же речь идет только о кратком обмене репликами. В ответ Юрий Ушаков подчеркнул, что у Владимира Путина и Дональда Трампа состоится полноценный разговор.

«У них будет, поверьте мне, полноценный разговор независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать стоя и глядя в глаза друг другу», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Представитель Кремля также отметил, что трем лидерам, участвующим в мероприятиях форума, есть что обсудить с учетом неспокойной обстановки в мире.

По словам помощника президента РФ, принципиальное решение о проведении встречи уже принято, а сами главы государств могут пообщаться в ходе саммита АТЭС не один раз. Юрий Ушаков допустил, что первый контакт может состояться уже вечером 18 ноября во время торжественного обеда — при условии, что там соберутся руководители экономик форума.

Кроме того, обязательное общение двух лидеров запланировано на следующий день, 19 ноября. Как пояснил представитель Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп смогут переговорить как непосредственно в рамках пленарного заседания саммита АТЭС, так и сразу после его завершения.

Как заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь, главы трех государств сосредоточатся на обеспечении стабильности и проведут глубокую дискуссию по ключевым международным проблемам, связанным с сохранением «мира во всем мире».