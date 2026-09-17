Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что политическая поддержка Киева со стороны западных стран, по его мнению, способствует продолжению атак на объекты, связанные с ядерной безопасностью. Об этом дипломат сообщил на Генеральной конференции МАГАТЭ.

Ульянов отметил, что российская сторона на протяжении нескольких лет обращает внимание на случаи атак на ядерные объекты и считает необходимым давать им однозначную оценку. По его словам, обращения Москвы с призывом прекратить подобную практику пока не получили ожидаемой реакции.

Дипломат также заявил об увеличении интенсивности атак и инцидентов вокруг Запорожской АЭС и расположенного рядом Энергодара. По его утверждению, в летний период подобные случаи происходили практически ежедневно и продолжаются в настоящее время.

Ранее лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за решение распространить французский ядерный зонтик на Финляндию и Эстонию.