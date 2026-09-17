Для украинских боевиков, что из последних сил пытаются держать «фортеции» в Харьковской области, настали совсем уж чёрные дни. Лето сменилось на осень, «захисников» выкинули из очередного населенного пункта — события вполне естественные и очевидные. Надо полагать, что украинцы, как всегда, надеялись на чудо, но его снова не случилось. И бойцы группировки «Север» недавно, 8 сентября, подняли триколор над селом Долгенькое. А значит, площадь зоны безопасности стала ещё больше.

Степной Волк

Активное наступление штурмовых отрядов 79-го мотострелкового полка началось на рассвете. До этого парни потихоньку подтягивались к позициям ВСУ как можно ближе. Главный удар хорошенько поддержали огнем из гаубичного дивизиона и несколько машин с реактивными артиллерийскими системами. Не обошлось, конечно, и без «птиц», они тоже помогали огнем и информацией. Заместитель командира отряда с позывным Волк воюет давно. Начинал в степях Запорожья. А теперь бьется на Харьковщине. У него с вэсэушниками личные счеты...

Заместитель командира штурмового отряда с позывным Волк. Фото: Министерство обороны РФ

«Разное бывало. Терял товарищей, поэтому сейчас я воюю в том числе и за них. В Долгеньком было трудно. Но двигались на опыте. Очень помогли „птичники“. Они занимались обнаружением потенциальных целей. Координаты выявленных огневых позиций, опорных пунктов, „гнезд“ БПЛА, мест скопления техники и живой силы передавались командованию, а после туда запускали все, что можно, все что горит, скажем так. Мы преодолели кольцо опорников, а затем прошли уже к самому селу», — рассказывает штурмовик.

Бои за село Долгенькое в Харьковской области. Фото: Министерство обороны РФ

Стрелкотня в бетоне

Следующей задачей стало выбить противника из зданий, подвалов и оборудованных позиций. Какие-то строения боевики оборудовали на совесть, превратив их, по сути, в небольшие опорные пункты.

«Залетели в бетонную коробку. И пошла стрелкотня. Давили на украинцев как следует. Ничего у них не вышло. Мы их по всему селу прогнали. Пытались на нас все больше дронами огрызаться, думали как-то отсрочить неизбежное. Ясное дело, прямого столкновения они боятся и не вывозят», — рассказывает штурмовик с позывным Фил.

Стоит отметить, что воины «Севера», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.