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В Долгеньком у ВСУ смерть быстрая. Воины «Севера» снова наказали врага

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Бойцы из пехоты продолжают продавливать врага на линии фронта.
Бойцы из пехоты продолжают продавливать врага на линии фронта. Министерство обороны РФ

Для украинских боевиков, что из последних сил пытаются держать «фортеции» в Харьковской области, настали совсем уж чёрные дни. Лето сменилось на осень, «захисников» выкинули из очередного населенного пункта — события вполне естественные и очевидные. Надо полагать, что украинцы, как всегда, надеялись на чудо, но его снова не случилось. И бойцы группировки «Север» недавно, 8 сентября, подняли триколор над селом Долгенькое. А значит, площадь зоны безопасности стала ещё больше.

Степной Волк

Активное наступление штурмовых отрядов 79-го мотострелкового полка началось на рассвете. До этого парни потихоньку подтягивались к позициям ВСУ как можно ближе. Главный удар хорошенько поддержали огнем из гаубичного дивизиона и несколько машин с реактивными артиллерийскими системами. Не обошлось, конечно, и без «птиц», они тоже помогали огнем и информацией. Заместитель командира отряда с позывным Волк воюет давно. Начинал в степях Запорожья. А теперь бьется на Харьковщине. У него с вэсэушниками личные счеты...

Заместитель командира штурмового отряда с позывным Волк.
Заместитель командира штурмового отряда с позывным Волк. Фото: Министерство обороны РФ

«Разное бывало. Терял товарищей, поэтому сейчас я воюю в том числе и за них. В Долгеньком было трудно. Но двигались на опыте. Очень помогли „птичники“. Они занимались обнаружением потенциальных целей. Координаты выявленных огневых позиций, опорных пунктов, „гнезд“ БПЛА, мест скопления техники и живой силы передавались командованию, а после туда запускали все, что можно, все что горит, скажем так. Мы преодолели кольцо опорников, а затем прошли уже к самому селу», — рассказывает штурмовик.
Бои за село Долгенькое в Харьковской области.
Бои за село Долгенькое в Харьковской области. Фото: Министерство обороны РФ

Стрелкотня в бетоне

Следующей задачей стало выбить противника из зданий, подвалов и оборудованных позиций. Какие-то строения боевики оборудовали на совесть, превратив их, по сути, в небольшие опорные пункты.

«Залетели в бетонную коробку. И пошла стрелкотня. Давили на украинцев как следует. Ничего у них не вышло. Мы их по всему селу прогнали. Пытались на нас все больше дронами огрызаться, думали как-то отсрочить неизбежное. Ясное дело, прямого столкновения они боятся и не вывозят», — рассказывает штурмовик с позывным Фил.

Штурмовик Фил.
Штурмовик Фил. Фото: Министерство обороны РФ

Стоит отметить, что воины «Севера», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
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ПолитикаВ РоссиикотелСВОВСУХарьковская областьспецоперация на Украинепотери ВСУгруппировка войск СеверДолгенькое
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