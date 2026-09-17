Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
4594

Право на ненависть к УПА. Варшава кипит из-за сноса памятника бандеровцам

Гжегож Браун разрушил монумент боевикам УПА* в посёлке Бялосток.
Гжегож Браун разрушил монумент боевикам УПА* в посёлке Бялосток. Кадр из видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский требует отправить в тюрьму польского евродепутата Гжегожа Брауна, разрушившего монумент боевикам УПА* в посёлке Бялосток.

Что позволено Сикорскому

Удары кувалдой по обелиску, проклятия в адрес бандеровцев — неделю назад ролик, в котором Браун в компании с соратниками разрушает памятник бандеровцам, залетел во все польские СМИ. Сторонники правых идей вопрошали в соцсетях, почему до этого не дошли польские власти, и открыто хвалили евродепутата: хоть у кого-то руки дошли.

Неделю спустя власти нанесли ответный удар. Первой выступила районная прокуратура в Грубешове, начав во вторник, 15 сентября, проверку из-за «оскорбления группы украинской национальности путем повреждения места упокоения лиц, погибших в бою с сотрудниками НКВД». В среду, 16 сентября, настала очередь Сикорского. Министр иностранных дел, который совсем недавно гневался поведением Зеленского из-за героизации бандеровцев, призывавший дать аэропорту Жешува имя в честь героев жертв УПА и проклинавший палачей Волынской резни, заявил, что место Брауна — в тюрьме. Его перфоманс — это акт вандализма, а с могилами воевать — дело последнее, говорится в официальном заявлении МИД ПНР. О сносах монументов освободителям Польши в нём почему-то не вспомнили.

Украине пригрозили, что перезахоронение Бандеры «значительно ухудшило бы отношения Украины не только с Польшей, но и вообще с Европой».
Заклятые друзья. Польша грозит поссорить Киев со всей Европой из-за Бандеры Подробнее

Варшаве нужна война в России

Пока Сикорский проклинает в СМИ Брауна, значительная часть пользователей польского сегмента социальный сетей делает из него героя. Судя по комментариям, русофобия и ненависть к бандеровцам занимает примерно равные позиции, но сторонники киевского режима старательно пытаются выйти на первое место в этом антирейтинге. Главным образом правых поляков бесят украинские беженцы, ставшие в своей значительной части нахлебниками, открытая политика киевского режима по героизации преступников и постоянные денежные требования Зеленского. Сикорского, впрочем, это не смущает.

Гжегож Браун.
Гжегож Браун. Кадр из видео

«С одной стороны, Сикорский может ненавидеть бандеровцев, как и большинство поляков. С другой стороны, его вполне устраивают боевые действия на территории бывшей Украины, потому что он прекрасно понимает, что в этих боевых действиях быстро тают запасы бандеровцев, — поделился своей точкой зрения с aif.ru ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. — Поэтому Сикорский предпочитает не демонстрировать традиционную позицию большинства поляков, исходя из политической целесообразности, но из того, что продиктовывается извне, теми силами, которые требуют продолжения войны. Как бы ни было, он же министр иностранных дел. Кстати, это именно Сикорский подписывал как гарант соглашение о прекращении майдана на Украине 21 февраля 2014 года. Ну, вот так вот у них удивительным образом совмещаются ненависть к бандеровцам и русофобия. То есть для них все-таки очень важно, чтобы и бандеровцев становилось меньше, но, если этот процесс ещё и отнимает ресурсы у России, для них это самая благоприятная ситуация. У поляков, с одной стороны, ненависть к бандеровцам из-за известных событий, с другой стороны, у них тоже в крови сидит вот эта вот тоска, зависть, жажда мести и фантомные боли по несбывшейся империи. Переживают, что были когда-то в Москве, и ничего это им не дало, и 100 лет они были частью российской империи. Пять переделов страны они уже пережили. Ну, судя по всему, они на грани шестого передела».

* Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреРадослав Сикорскийотношения Польши и УкраиныГжегож Браунвнешняя политика Польшибандеровцы
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть