Право на ненависть к УПА. Варшава кипит из-за сноса памятника бандеровцам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский требует отправить в тюрьму польского евродепутата Гжегожа Брауна, разрушившего монумент боевикам УПА* в посёлке Бялосток.

Что позволено Сикорскому

Удары кувалдой по обелиску, проклятия в адрес бандеровцев — неделю назад ролик, в котором Браун в компании с соратниками разрушает памятник бандеровцам, залетел во все польские СМИ. Сторонники правых идей вопрошали в соцсетях, почему до этого не дошли польские власти, и открыто хвалили евродепутата: хоть у кого-то руки дошли.

Неделю спустя власти нанесли ответный удар. Первой выступила районная прокуратура в Грубешове, начав во вторник, 15 сентября, проверку из-за «оскорбления группы украинской национальности путем повреждения места упокоения лиц, погибших в бою с сотрудниками НКВД». В среду, 16 сентября, настала очередь Сикорского. Министр иностранных дел, который совсем недавно гневался поведением Зеленского из-за героизации бандеровцев, призывавший дать аэропорту Жешува имя в честь героев жертв УПА и проклинавший палачей Волынской резни, заявил, что место Брауна — в тюрьме. Его перфоманс — это акт вандализма, а с могилами воевать — дело последнее, говорится в официальном заявлении МИД ПНР. О сносах монументов освободителям Польши в нём почему-то не вспомнили.

Заклятые друзья. Польша грозит поссорить Киев со всей Европой из-за Бандеры Подробнее

Варшаве нужна война в России

Пока Сикорский проклинает в СМИ Брауна, значительная часть пользователей польского сегмента социальный сетей делает из него героя. Судя по комментариям, русофобия и ненависть к бандеровцам занимает примерно равные позиции, но сторонники киевского режима старательно пытаются выйти на первое место в этом антирейтинге. Главным образом правых поляков бесят украинские беженцы, ставшие в своей значительной части нахлебниками, открытая политика киевского режима по героизации преступников и постоянные денежные требования Зеленского. Сикорского, впрочем, это не смущает.

Гжегож Браун. К адр из видео

«С одной стороны, Сикорский может ненавидеть бандеровцев, как и большинство поляков. С другой стороны, его вполне устраивают боевые действия на территории бывшей Украины, потому что он прекрасно понимает, что в этих боевых действиях быстро тают запасы бандеровцев, — поделился своей точкой зрения с aif.ru ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. — Поэтому Сикорский предпочитает не демонстрировать традиционную позицию большинства поляков, исходя из политической целесообразности, но из того, что продиктовывается извне, теми силами, которые требуют продолжения войны. Как бы ни было, он же министр иностранных дел. Кстати, это именно Сикорский подписывал как гарант соглашение о прекращении майдана на Украине 21 февраля 2014 года. Ну, вот так вот у них удивительным образом совмещаются ненависть к бандеровцам и русофобия. То есть для них все-таки очень важно, чтобы и бандеровцев становилось меньше, но, если этот процесс ещё и отнимает ресурсы у России, для них это самая благоприятная ситуация. У поляков, с одной стороны, ненависть к бандеровцам из-за известных событий, с другой стороны, у них тоже в крови сидит вот эта вот тоска, зависть, жажда мести и фантомные боли по несбывшейся империи. Переживают, что были когда-то в Москве, и ничего это им не дало, и 100 лет они были частью российской империи. Пять переделов страны они уже пережили. Ну, судя по всему, они на грани шестого передела».

* Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ