Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перепутал Израиль с Ираном и заявил, что американские военные уничтожили израильскую армию. Видеозапись его выступления опубликовал пользователь Acyn в соцсети X*.

Отвечая на вопрос о планах Вашингтона по взаимодействию с новым руководством Израиля, Трамп заявил, что у страны больше нет армии, а ее военно-воздушные силы, флот и системы противовоздушной обороны уничтожены.

«Они ничего не смогли поделать со своими ядерными объектами, которые мы разнесли», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось о конфликте Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время телефонного разговора, посвященного ударам по Ирану. По данным источников, знакомых с содержанием беседы, переговоры проходили в напряженной обстановке. Один из собеседников охарактеризовал разговор как «адскую перепалку на повышенных тонах».

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