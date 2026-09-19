Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о решении создать Силы искусственного интеллекта (AI Force) по подобию созданных им в 2019 году Космических сил.

«Я создаю Силы искусственного интеллекта, точно так же, как я создал Космические силы», — написал он в Truth Social.

Трамп анонсировал, что в скором времени объявит о назначении руководителя Силами, и отметил, что заявки на этот пост могут подавать только люди с высоким IQ.

По словам президента США, их помощью Сил искусственного интеллекта Белый дом планирует следить за ИИ-отраслью и контролировать ее.

«Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!» - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что искусственный интеллект (ИИ) следует переименовать для более точного определения в «Высший интеллект, Чрезвычайный интеллект или Верховный интеллект».

Президент США также заявил, что не испытывает беспокойства по поводу потенциального выхода систем искусственного интеллекта из‑под контроля.