Трамп предложил переименовать ИИ в «высший» или «верховный» интеллект

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект (ИИ) следует переименовать для более точного определения.

«Многие считают, что слова "искусственный интеллект" являются неточными и очень некрасноречивыми в отношении ИИ», - написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что гораздо более элегантным и точным его описанием было бы «Высший интеллект, Чрезвычайный интеллект или Верховный интеллект». Он также попросил пользователей определить, какое название лучше всего подходит для этой «постоянно растущей революции».

Ранее Трамп отверг утверждения о том, что стремительное развитие ИИ способно создать угрозу для существования человечества.

Напомним, сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил в поддержку идеи замедления темпов развития ИИ, указав на неготовность человечества к последствиям стремительного прогресса в данной области.