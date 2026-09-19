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Названа центральная тема выступления Трампа на Генассамблее ООН

www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Центральной темой выступления американского лидера Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН станет иранская ядерная программа, сообщил в интервью телеканалу Fox News постпред США при международной организации Майк Уолтц.

Он сообщил, что президент США намерен обосновать недопустимость появления у Тегерана собственного ядерного оружия.

Кроме того, Трамп представит план по урегулированию в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, сказал Уолтц.

Отметим, Трамп рассчитывает 22 сентября провести в Нью-Йорке встречу с лидерами или главами МИД стран Персидского залива  на полях Генассамблеи ООН. Сообщалось, что основной темой должны стать американские предложения о стратегии в отношении Ирана после завершения конфликта.

Ранее Трамп заявлял, что американцы поддерживают силовой курс в отношении Ирана, а также требуют жестких мер, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.
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ПолитикаДональд ТрампГенассамблея ООНтема выступления
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