В ходе трёхсторонней встречи в Шэньчжэне председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением о полном запрете на ядерное оружие и необходимости уничтожить все существующие арсеналы. В обсуждении приняли участие президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

«Ядерное оружие — это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир», — указал Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявил о необходимости совместных усилий трех стран для сохранения мира на планете.