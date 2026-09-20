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США прибирают Гренландию к рукам: Дания сдалась без боя

Dustin Patar / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Данией и Гренландией, которое, по его словам, предоставляет Вашингтону «постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями» на крупнейшем острове мира. В посте в Truth Social американский президент назвал договорённость «бессрочной» и не требующей никаких расходов для США.

«С этого момента ни один противник США никогда не сможет развернуть базу в Гренландии, иметь там военное присутствие или направить значимые инвестиции без нашего письменного разрешения», — заявил Трамп.

Однако The New York Times поспешила охладить пыл американского лидера, отметив, что Трамп преувеличил степень контроля: военные США будут работать вместе с датскими партнёрами, а не устанавливать единоличное господство над островом. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила, что соглашение «укрепляет общую безопасность в Арктике и Северной Атлантике», но одновременно «признаёт суверенитет и территориальную целостность Королевства и право гренландского народа на самоопределение». Подписание документа ожидается на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Дания была в безвыходном положении

Политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему Копенгаген согласился на условия Вашингтона. «Если сравнить Данию и Соединённые Штаты, их военный баланс, то США превосходят Данию в десятки, а то и в сотни раз. Данию можно сравнивать в экономическом и военном плане лишь с одним из штатов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, даже при искреннем желании Дания ничего не смогла бы сделать в случае прямого вмешательства американцев или любой страны НАТО. «Это была безвыходная ситуация», — констатировал аБлохин.

Политолог добавил, что когда такие игроки, как США, начинают затевать войны против маленьких стран, те даже не пытаются противостоять. «Некоторые не начинают воевать в ответ, им легче сразу проиграть», — отметил он. 

Фото: ru.wikipedia.org

 

Как Трамп может войти в историю и забрать Гренландию

Блохин предупредил, что окончательная судьба Гренландии зависит от того, как поведёт себя американский контингент.

«Здесь вопрос только в том, будет ли американский воинский контингент соблюдать дипломатический политес. То есть, условно говоря, будет он там по приглашению или Трамп скажет, что ни по какому приглашению мы не будем, и, например, завтра объявит, что военный контингент остаётся, а Гренландия входит в состав Соединённых Штатов», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, в этом случае Трамп автоматически войдёт в историю США как один из величайших президентов. «Гренландию можно сравнить с целым континентом, что увеличит территорию США в разы», — подчеркнул Блохин.

Пока официально Вашингтон настаивает на «партнёрском» характере соглашения, но риторика американского лидера и его прошлые заявления о покупке острова оставляют пространство для самых радикальных сценариев.

Фото: Скриншот

Реакция в мире и внутри Дании

Правительство Дании проявило осторожный оптимизм после объявления Дональдом Трампом о сделке по Гренландии, направленной на усиление военного присутствия США там, но сохранение острова под контролем Дании, после нескольких месяцев угроз президента США захватить полуавтономную территорию союзника по НАТО, пишет The Washington Post.

Формально Гренландия остаётся самоуправляемой территорией в составе Датского королевства. Однако фактическое военное присутствие США, их право вето на стратегические инвестиции и «бессрочный» характер соглашения создают ситуацию, при которой суверенитет острова становится всё более номинальным. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдёт до момента, когда Трамп решит сделать следующий шаг — и позволят ли ему это союзники по НАТО.

Нуук. Гренландия
Нуук. Гренландия Фото: www.globallookpress.com
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