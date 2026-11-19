Успехи ВС РФ на севере Харьковской области позволяют ещё больше увеличивать глубину «буферной зоны». Сейчас она составляет порядка 50 километров с севера на юг, но с каждым днём её размеры увеличиваются. Военные эксперты отмечают неожиданный для них, но, судя по всему, тщательно подготовленный Генштабом ВС РФ и командованием группировки «Север», прорыв вдоль русла Северского Донца по правому и левому берегам реки. Направление движения — в сторону Старого Салтова и дамбы через Северский Донец, по которой проходит дорога Харьков — Великий Бурлук.

Успех на обоих берегах реки

Боевой офицер и военный эксперт Андрей Марочко, знакомый с ситуацией «на земле», подтверждает успешность продвижения российских войск вдоль западного и восточного берегов Северского Донца. Таким образом Харьковская область делится на несколько частей, в которых могут оказаться отрезанными друг от друга и тыловых складов группировки и отдельные формирования ВСУ. Всё это можно рассматривать как части большой операции по установлению контроля над Харьковом. Говорить о его штурме, конечно, преждевременно, но такая подготовка идёт. Это прекрасно видно военным экспертам, которые отмечают успехи ВС РФ к северу от Харькова у села Новое Казачье, Бугаевки и Алисовки. На этом участке реально формируется плацдарм для удара на Харьков с севера.

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Продвижение войск группировки «Север» к Старому Салтову вдобавок по обоим берегам реки позволяет говорить о блокировании Харькова с востока.

«По последней информации, которая мне поступила в районе населённого пункта Лосевка Харьковской области, у войск группировки „Север“ есть успехи: форсировав водную преграду, наши ребята уже выдавливают украинских боевиков с западной части посёлка. Намечается прорыв в сторону Бугаевки. Таким образом, продвижение российских войск вдоль левого берега реки Северский Донец серьёзно ухудшает оперативно-тактическую ситуацию для ВСУ на великобурлукском направлении, — поясняет военный эксперт Андрей Марочко. — Противник откатывается и на западном берегу Северского Донца».

Как отмечает эксперт, с учётом широкого разлива реки и установления контроля ВС РФ над логистическими маршрутами ВСУ, которые проходят в этом районе, ситуация со снабжением украинских боевиков боеприпасами, вооружением и ротацией формирований на «передке» будет очень тяжёлой.

«Мешки» и «карманы» смерти

Эксперт Марочко объяснил, что на харьковском участке фронта российские войска используют тактику глубокого вклинения в оборону противника и широких охватов.

Удар по ВСУ. Фото: кадр видео

«Когда мы берём украинские войска в „огневые карманы“ или „мешки“, то зачищаем окружённую территорию и скопления украинских войск всеми имеющимися огневыми средствами, — даёт разъяснение военный эксперт. — Эта тактика вполне рабочая, уже не раз испытанная в недавних боях в Харьковской области по зачистке так называемого Резниковского (Волчанского) котла».

Тактика «огневых мешков» — это классика боевых действий. В руках умелых и опытных командиров она позволяет уничтожать под ноль даже крупные формирования противника. В годы Великой Отечественной войны в «мешках» стирались в пыль десятки тысяч фашистов, сейчас только в ходе одной операции «Медвежий угол», которая также называется военными экспертами «Резниковский (Волчанский) котёл», было уничтожено порядка двух тысяч боевиков ВСУ. Часть из них ещё продолжает блуждать в лесах севернее Великого Бурлука.

По данным сводок Минобороны РФ, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки «Север» потери ВСУ составили более 220 боевиков, 11 боевых машин, САУ и шесть станций РЭБ.