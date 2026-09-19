Многие голосуют электронно. Выборы в РФ проходят без серьезных нарушений

В России идет второй из трех дней голосования на выборах. Какая явка, есть ли нарушения, кто уже проголосовал и что происходит на участках рассказывает aif.ru.

Явка уже больше 30%

Такие цифры сайт ЦИК показывал в 9:30 утра по Москве.

По данным ЦИК, большой популярностью у избирателей пользуется система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Также электронным способом голосует и Москва — у нее своя система. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сбоев в работе ДЭГ практически не было.

Досрочно проголосовали более 4,6 миллионов россиян, сообщила Памфилова. В том числе в 12 регионах, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования, проголосовало досрочно 4 400 215 избирателей.

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Нарушений мало, они оперативно устраняются

Как рассказала Элла Памфилова, за весь период избирательной кампании возбуждено 22 уголовных дела в регионах России. «Большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма», — уточнила глава ЦИК.

Кроме того, зафиксировано несколько случаев фейковых новостей о закрытых избирательных участках и невозможности проголосовать.

Украинский режим пытается сорвать голосование в новых регионах. В частности, в адрес членов избиркомов поступают угрозы через соцсети и различные мессенджеры, чтобы запугать людей и парализовать работу комиссий.

Но в целом выборы пока проходят без серьезных нарушений, заявил политолог, член общественной палаты Владимир Шаповалов.

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Он привел в пример несколько ситуаций, на которые обратили внимание бдительные избиратели. Например, в Комсомольске-на-Амуре человек сообщил об отсутствии видеонаблюдения на участке в больнице. Однако в больницах видеонаблюдение и не ставят. «Это касается здоровья и личного пространства граждан», — уточнил эксперт.

А в Хабаровске было сообщение о вбросе бюллетеней. «Четыре бюллетеня якобы человек вбросил. Выяснилось, что это был один бюллетень, сложенный вчетверо. Наблюдателю показалось, что это четыре бюллетеня. Нужно отдать должное наблюдателю, который проявил внимание. Вброса не было», — сказал эксперт.

На некоторых избирательных участках настоящий карнавал

В Калмыкии семья приехала голосовать на верблюдах. В Петербурге к участку высадился небольшой десант авторитетов в стиле «Бригады». На нескольких участках по всей России были замечены голосующие в костюмах «Человека-Паука»

В Хабаровске парня, которому в день голосования исполнилось 18 лет, торжественно встретили у его избирательного участка. Пара из Татарстана поженилась и сразу из ЗАГСа приехала оставить голос на участке.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Путин уже проголосовал

Традиционно в первый день выборов проголосовали многие российские политики. Многие из них сделали это с помощью интернета.

Президент России Владимир Путин голосует так уже в шестой раз. Электронный бюллетень он заполнял из своего кабинета в Кремле. Двумя днями ранее глава государства выступил с обращением к россиянам, призвав их проголосовать на выборах.

Электронным способом проголосовали глава правительства Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров. А еще мэр Москвы Сергей Собянин, что неудивительно, ведь именно Москва первой ввела этот формат голосования на выборах. Он голосовал через сайт mos.ru.

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«По предварительным данным, всего за семь часов голосования в нем уже приняли участие более 1,8 миллиона избирателей-москвичей. Абсолютное большинство — в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве», — отметил московский градоначальник.

Но были и те, кто решил прийти на участок по старинке. Среди них замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы продолжаются

Всего в России с 18 по 20 сентября состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.

Большинство избирательных участков продолжают работать с 08:00 до 20:00. Исключение сделали для части из них на приграничных территориях — там время голосования сокращено.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Впервые депутатов Госдумы выберут жители новых российских регионов -ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них и избирателей в некоторых приграничных регионах предусмотрели возможность досрочного голосования.

За рубежом открыли 333 избирательных участка в 152 странах.