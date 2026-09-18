Более миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах

Более 1 млн избирателей проголосовали дистанционно на выборах разного уровня в 32 регионах России. По состоянию на 8:49 мск свой голос онлайн отдали 1 008 906 человек, следует из данных федерального портала дистанционного электронного голосования.

Всего на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали заявления более 4 млн человек.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ЦИК впервые протестирует передачу данных дистанционного электронного голосования через низкоорбитальную группировку спутников. Тестирование пройдет на выборах депутатов Государственной думы в одном из поселений Ненецкого автономного округа.

По словам Памфиловой, для этого будет использована спутниковая связь нового поколения российской компании.