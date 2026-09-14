Новости СВО за 14 сентября. Боевики ВСУ горят в харьковском «котле»

Российские бойцы группировки войск «Север» освободили в Харьковской области села Шевченково и Широкое. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военкор Александр Коц уточняет, что Широкое расположено в Ольховатской сельской общине Купянского района — как раз в «котле», в который ВС РФ загнали более 1500 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидация окруженного противника продолжается.

А Шевченково находится под Волчанском, в пяти километрах к юго-западу от поселка Белый Колодезь, об освобождении которого Минобороны сообщило 3 августа. Отсюда можно наступать как на запад — в сторону Северского Донца, так и на восток — по направлению к Великому Бурлуку. Потери ВСУ за сутки: 14 сентября 2026 года Подробнее

Рвемся к Орехову

Одновременно с успехами на харьковщине наши войска взяли под контроль село Новоандреевка в Запорожской области. Оно расположено к юго-западу от Орехова, за который уже идут ожесточенные бои.

По данным Минобороны, в боях за Новоандреевку отличились бойцы группировки «Днепр». Всего за минувшие сутки в зоне действия группировки враг потерял убитыми и ранеными до 40 военнослужащих. Сломали врага. Киев загнан в капкан: ВСУ сдают позиции в харьковском «котле» Подробнее

Ситуация на других направлениях

На добропольском фронте ВС РФ продвигаются у Сергеевки и расширяют охват Доброполья с юга. Об этом в своем телеграм-канале пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.

На северском направлении идут артиллерийские и дроновые бои. ВСУ перебрасывают пехоту из Райгородка к Славянской ТЭС, Щурово и Старому Каравану — наша армия бьет по противнику. На днепровском направлении продолжаются позиционные бои. Щит из детей. Хакеры раскрыли, как в школе Украины собирают корпуса для мин Подробнее

Горят Херсон и Киев

ВС РФ продолжают уничтожать военную и критическую инфраструктуру противника, не снижая интенсивности ударов. По данным Минобороны, сегодня наши «Герани» атаковали в столице Украины здание компании «Киевстар» — она предоставляет ВСУ услуги мобильной связи.

Под Херсоном несколько авиабомб прилетели по скрытым позициям противника. Уничтожены личный состав, боевая бронированная техника, склады с боеприпасами и наземные станции управления БПЛА.