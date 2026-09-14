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Сломали врага. Киев загнан в капкан: ВСУ сдают позиции в харьковском «котле»

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
В текущих условиях подмоги ВСУ ждать не приходится.
В текущих условиях подмоги ВСУ ждать не приходится. Reuters

Вооруженные силы Украины начали переброску элитных заградотрядов в Харьковскую область, сообщает телеграм-канал «Северный ветер». По данным наших военных, Киев разворачивает в регионе соединения из 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка. А для лучшей работы этих головорезов в регион уже поставляются комплектующие для БПЛА, с помощью которых работнички заградотрядов будут выявлять и убивать отступающих с позиций вояк.

Сжимаем харьковский котел

Вероятно, причина такого развертывания — ухудшающееся положение дел внутри харьковского котла и в целом на территории области. За минувшие дни ВС РФ освободили там несколько сел. В том числе сегодня группировка войск «Север» сообщила о занятии Шевченкова и Широкого. В первом населенном пункте нашим парням противостояла 57-я отдельная мотопехотная бригада врага. Во втором — 1-й погранотряд.

Наши парни обращают внимание, что вскоре появятся и новые сообщения об успехах. ВСУ из-за проблем со снабжением начинают отходить от границы России к юго-западному участку «котла».

Как замечает военблогер Юрий Подоляка, противник уже понимает тяжесть сложившейся ситуации и ограниченность в ресурсах. И это уже сказывается на его действиях. «Мы выдавливаем противника из приграничья, и есть подозрение, что противник будет сжимать выступ и отходить, чтобы постепенно вытаскивать свои силы. Если им, конечно, это удастся», — отмечает Подоляка.

Разрезаем на части

Военный эксперт Геннадий Алехин подчеркивает, что ситуация внутри харьковского «котла» становится все сложнее для ВСУ. По его словам, наши части начали изоляцию районов обороны. «Сейчас внутри „котла“ формируются „мини-котлы“. Это позволяет нам, с одной стороны, освобождать населенные пункты. А с другой, нарушать взаимодействие противника. Он уже не может так свободно перебрасывать войска из одного района обороны в другой. В результате теряется управление. За счет таких действий ВС РФ мы и наблюдаем сужение „котла“», — объясняет эксперт.

Собеседник подчеркивает, что в текущих условиях подмоги ВСУ ждать не приходится — большая часть дорог, по которым может идти помощь к окруженным силам, перекрыта. Внешний контур котла также заблокирован накрепко. В результате у ВСУ остается лишь один способ снабжения — по воздуху.

Что касается пребывающих сил из числа заградотрядов, то, полагает Алехин, их в ВСУ будут задействовать для обороны. «Задача Киева — удержать оборону. А они тянут заградотряды. К чему? Я думаю, что эти самые заградотряды будут выполнять функцию в обороне. Сейчас заградотряды для того, чтобы устранить бегущих с поля боя, не так нужны. Хватит одного приказа командира и отряда БПЛА, которые и разберутся с отступающими», — подвел черту Алехин.

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Готовим удар на Великий Бурлук

Впрочем, текущая операция по зачистке окруженных войск врага нужна ВС РФ для развития удара вглубь Харьковской области. Сейчас наши части выравнивают фронт восточнее Печенежского водохранилища, и после разгрома врага здесь будут способны начать наступление на Великий Бурулук — один из главных укрепрайонов ВСУ на этом направлении.

Его занятие, в свою очередь, позволит решить нашим частям сразу несколько задач. Во-первых, это серьезно отодвинет от границы войска врага, что снизит интенсивность и силу ударов. Во-вторых, после его занятия ВС РФ получат возможность проводить дальнейшие операции. Их вероятным вектором, предполагал ранее Алехин, будет Чугуев. Так это или нет — покажет время. Пока же нам нужно окончательно добить врага, который еще сидит в окружении.

Выбиваем тылы. ВС РФ разбомбили склад ВСУ в ДНР

Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР.
Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР. © Министерство обороны РФ
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК.
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК. © Министерство обороны РФ
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника.
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника. © Министерство обороны РФ
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен.
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен. © Министерство обороны РФ

Выбиваем тылы. ВС РФ разбомбили склад ВСУ в ДНР

Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР.
Южная группировка войск уничтожила укрытие, НРТК и склад ВСУ в ДНР. © Министерство обороны РФ
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК.
В районе Славянско-Краматорской агломерации разведчики 6‑й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два НРТК. © Министерство обороны РФ
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника.
Данные комплексы обеспечивали подвоз материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника. © Министерство обороны РФ
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен.
В результате нескольких попаданий FPV-дронов склад ВСУ вместе с хранящимся в нем имуществом был уничтожен. © Министерство обороны РФ

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ПолитикаВ РоссииХарьковская областьспецоперация на Украинепотери ВСУнаступление ВС РФ
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