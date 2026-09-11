«Мешок» с черепами из Киева. Эксперт открыл главные тайны боёв за Орехов

Прорыв, «мешок», «клещи». Эти три слова могут описать ситуацию, в которой сейчас оказались боевики украинских войск в городе Орехов Запорожской области. Фронт на этом участке стоял очень долго.

Наступление, которого очень ждали

После летнего «контрнаступа» 2023 года ВСУ врылись тут в землю основательно. Понимая, что продвинуться дальше они не смогут, и выход к Азовскому морю им не светит, Киев отдал приказ «закапываться». Наши войска отбили Работино, единственный небольшой участок, где украинские боевики смогли продвинуться в 2023 году, и всё замерло. Ежесуточные перестрелки, накаты по отдельным направлениям, минирование всех дорог, тропинок и полей и тотальный контроль территории дронами. Под Орехов специально из Киева были переброшены формирования БПЛА элитных «Чёрных шершней», которых наши парни-операторы «гасили» безжалостно. Было за что. «Шершни» специализировались на убийстве гражданских. За это получали повышенные премиальные. На два года ореховское направление стало полем боя дронов.

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«Поэтому, когда фронт не просто зашевелился, а начал двигаться, причём новости полетели одна круче другой, в которые, конечно, хотелось верить, но очень боялся сглазить, про себя думал „неужели, началось?“, — рассказывает офицер-доброволец с позывным Шумный, воевавший как раз на этом направлении. — Я-то знаю, насколько в тех местах у противника всё укреплено. Там оборона зарыта в землю и закрыта бетонными плитами, причём сдвижными, а мы её пробили и наступаем».

Эксперт рассказал то, что не знают другие

О ситуации на ореховском направлении рассказал aif.ru военный эксперт Андрей Марочко. Скажу сразу, это был не спонтанный ответ на заданный вопрос. Эксперт сказал, что ему ещё раз надо свериться с реальной обстановкой, и после этого он сможет ответить на вопросы. Главный вопрос был: «Что происходит в Орехове и вокруг него?»

Удар по ВСУ в Запорожской области. Фото: Министерство обороны РФ

«Сейчас мне приходит скудная информация с ореховского участка, но это я отношу в разряд не плохих, а, наоборот, хороших новостей, поскольку всегда, когда идёт такая упорная планомерная работа, нашим бойцам некогда заниматься разговорами. Сейчас они занимаются как раз окружением всей ореховской группировки. По моей информации, сейчас у нас есть неплохое продвижение в районе Новопавловки в восточном направлении. Это войска группировки „Днепр“. Также наши ребята движутся из района Червонной Криницы в западном направлении, а это уже группировка „Восток“. По той оценке, которую можно сделать по привязкам ко времени и местности, могу сказать, что ширина горловины „мешка“, который уже, по сути, формируется с „клещами“, составляет около 10 километров, — эксперт Марочко для наглядности показал на карте, где находятся российские войска группировок „Днепр“ и „Восток“. — Это не большое и не маленькое расстояние. Но самое важное, что трасса Н-08 Орехов — Запорожье и та трасса, которая идёт параллельно ей через Новопавловку, уже перерезаны. Одна — физически, а вторая, основная, — огнём. Её мы тоже контролируем полностью. По сути, это уже дорога смерти. Думаю, вы понимаете, что логистика у боевиков ВСУ очень и очень сильно осложнилась. Кроме того, продвижение наших войск идёт из района Новоандреевки в северо-восточном направлении, а также развивается успех и севернее Малой Токмачки».

По оценке эксперта Марочко, наступление на ореховском направлении только начинается. Основные бои. Но, исходя из той ситуации, что уже видна, можно говорить, что ореховский гарнизон ВСУ в скором времени может оказаться в полном окружении.