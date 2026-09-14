Российские войска освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области

Российские войска освободили населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Ранее российские войска освободили Гоптовку в Харьковской области. По данным Минобороны, на этом направлении действуют подразделения группировки войск «Север».

До этого Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Озерное в Харьковской области. В ведомстве также заявляли о продолжении продвижения российских подразделений на северо-востоке региона.

Еще днем ранее стало известно об освобождении Долгенького и Березников. Эти населенные пункты заняли военнослужащие группировки войск «Север».

Ранее Минобороны сообщало об освобождении сразу трех населенных пунктов в Харьковской области — Василевки, Благодатного и Должанки.