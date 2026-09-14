Сводка СВО на 14 сентября. Горят Киев и Одесса: Россия применила супербомбы

В течение ночи объекты ВСУ в районе Одессы кошмарили реактивные «Герани», а под утро за дело взялась российская бомбардировочная авиация. Источники сообщают, что ВКС РФ нанесли несколько бомбовых ударов по мосту через Днестровский лиман в Затоке. О последствиях атак и повреждениях моста пока информации немного, но судя по тому, что мост был атакован бомбами большой мощности ФАБ, то он может выйти из строя на срок от нескольких дней до нескольких месяцев.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по району Татарбунар в Одесской области. Работали исключительно реактивными беспилотниками. По данным военных экспертов в этом районе расположены базы для подготовки иностранных наёмников и групп диверсантов, которые специализируются на проведении морских операций. Не так давно именно в районе Татарбунар была уничтожена большая группа румынских наёмников, тренировавшихся для высадки в Крыму.

«Одиночные и небольшие группы „Гераней“ работали в Ровенской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях», — сообщают военкоры Telegram-канала «Хроники Гераней». Прямо сейчас взрывы раздаются в Черниговской, Одесской, Житомирской областях и пригородах Киева. Мешок с костями у Харькова. Судьбу тысяч киевских боевиков решит одно село Подробнее

Прорыв у Славянска: ВСУ теряют контроль над ситуацией и отступают

Ночью по военным Telegram-каналам прошла информация, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Николаевки, за которую шли ожесточённые бои и вышли на окраины Славянска. Такая информация требует уточнения, но, по мнению военных экспертов, частично она может оказаться верной, так как штурмовые группы российских войск уже фиксировались на окраинах города.

«Если речь идёт о прорыве со стороны Николаевки, которая считается «воротами в Славянск», то от Минобороны РФ ещё не было официальной информации о контроле над Николаевкой, — объясняет военный эксперт Александр Ивановский. — А при оценке ситуации надо опираться на официальные источники. Думаю, речь идёт о штурмовых группах, которые могли выйти к Славянску, речи о большом штурме, думаю, говорить рано. Тем более, в последнее время российское командование использует тактику «инфильтрации» с последующим насыщением отбитых у противника плацдармов войсками и лишь потом начинает штурмовые действия в условиях крупных населённых пунктов, как это было в Константиновке, как сейчас происходит в Доброполье«. «Мешок» с черепами из Киева. Эксперт открыл главные тайны боёв за Орехов Подробнее

Бои по направлениям

На краснолиманском направлении ситуация продолжает оставаться очень сложной. Атака противника выдохлась, его удалось остановить и нанести несколько контратакующих ударов, в ходе которых он оставили позиции и отступил. В самом Красном Лимане ситуация стабильная, идёт зачистка освобождённых кварталов и бои в южной части города. По данным военкоров основные бои на краснолиманском участке фронта сейчас разворачиваются в районах населённых пунктов Заречное, Ивановка и Колодези.

На добропольском направлении продвижение российских войск группировки «Центр» отмечается на линии Гришино — Сергеевка: в течение ночи занято несколько опорных пунктов и существенно расширен контроль над территориями. Бои также идут на южных и северо-восточных окраинах города. По данным Минобороны РФ за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» потери ВСУ составили более 400 солдат и офицеров противника, две бронемашины, 12 единиц техник переднего края и артиллерийское орудие большого калибра.