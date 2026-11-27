Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивной беседе с aif.ru разъяснил цель внесения в Госдуму законопроекта, запрещающего без согласования с госорганами снимать и распространять последствия ударов беспилотников, ракет и терактов.

По его словам, главная задача инициативы — защитить людей и страну, а не кого-то наказать.

Сенатор подчеркнул, что гражданам следует ориентироваться исключительно на официальную информацию, которую предоставляет Министерство обороны.

«Когда граждане начинают произвольно выкладывать фотографии, видео в соцсети, давать оценку произошедшим атакам врагов — это только играет на руку противнику», — заявил Джабаров.

Он отметил, что при принятии закона будут учтены все поправки и даны необходимые разъяснения, чтобы люди четко понимали новые правила.

«Надо прекратить этот беспредел, когда все, кому не лень, показывают, как враг наносит удары, по сути, корректируя тем самым действия наших противников. Я думаю, с этим надо заканчивать», — подчеркнул парламентарий.

Собеседник издания также обозначил, что подобные запреты уже действуют во многих странах.

Напомним, Джабаров выступил соавтором пакета законопроектов об ответственности за несанкционированное распространение информации о последствиях ударов по территории России.

Согласно законопроекту, под запрет на несогласованную публикацию попадают данные: о последствиях атак БПЛА, ракет и артиллерии; о местах размещения техники, производства и хранения оружия и боеприпасов; о последствиях терактов, диверсий и покушений.

За нарушение предусмотрена строгая ответственность: от штрафов до реального заключения в колонии.