«Единая Россия» поддерживает президентскую кадровую программу «Время Героев». По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов, Героя Российской Федерации Владимира Сайбеля, партия выступает за расширение возможностей для участников специальной военной операции, которые готовы работать на благо нашей страны в органах власти и общественных институтах.

«Для нас важно, чтобы у ветеранов была возможность получить необходимые знания и продолжить служение стране в управленческой и общественной работе. У партии есть инфраструктура для подготовки и сопровождения новых кадров. Наша задача — использовать партийные механизмы отбора и обучения, помогать ветеранам осваивать политическую и муниципальную деятельность», — подчеркнул он.

Владимир Сайбель добавил, что программа «Время Героев» начинает этот путь, а партия готова помогать участникам в их профессиональном росте и будет поддерживать их в практической работе.

Он также отметил, что такая подготовка особенно важна для обновления региональных парламентов и муниципальных советов. По его мнению, приход новых подготовленных людей, готовых отвечать за свои решения и работать с жителями, должен укреплять эти органы. Он также добавил, что кадровое обновление логично связывать с обучением и передачей опыта.

«Для нас участие ветеранов в политике прежде всего означает конкретную работу на местах: разбирать обращения граждан, участвовать в подготовке решений, добиваться выполнения принятых обязательств. Именно на решение общественно значимых задач и улучшение жизни людей должна быть направлена подготовка новых кадров», — резюмировал парламентарий.