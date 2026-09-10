«Повеяло духом Гитлера». В Совфеде рассказали, что ждёт Мерца и Зеленского

«От претензий Германии на роль главной военной державы в Европе всё больше веет духом гитлеровских амбиций».

В этом уверен Григорий Карасин, бывший статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России, а ныне председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам. Aif.ru обсудил с известным дипломатом раздающиеся из Европы милитаристские заявления и перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Очевидно, что и Мерц, и другие европейские руководители слишком увлеклись огульной русофобией и безграничной поддержкой режима Зеленского. Это провальная линия. Григорий Карасин

Дед-нацист в «анамнезе»

Виталий Цепляев, aif.ru: Григорий Борисович, власти Германии наращивают поставки ракет и снарядов Киеву. Всегда считалось, что после жестокого урока Второй мировой немцы будут последней нацией в Европе, которая захочет воевать с русскими, но сейчас Берлин в авангарде противостояния с Россией. Вас это не удивляет?

Григорий Карасин: Не просто удивляет, а порождает чувство исторической озабоченности, я бы так сказал. От претензий Германии на роль главной военной державы в Европе всё больше веет духом гитлеровских амбиций. По-моему, это должны понимать все европейские страны, включая Францию, Англию, Польшу. И об этом надо прямо, не стесняясь, говорить.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал русофобское поведение Мерца труднообъяснимым, граничащим с манией преследования. А у вас есть догадки, почему немецкий канцлер так увлекся русофобией, несмотря на то что она явно вредит его рейтингу?

— Сложный вопрос... Помимо некоторых особенностей биографии господина Мерца — я имею в виду нацистское прошлое его родного деда, — у канцлера, очевидно, чрезмерно развито чувство собственного превосходства по отношению к коллегам в Европе. Он ведет себя как жесткий максималист, и именно поэтому теряет поддержку тех жителей Германии, кто привык думать самостоятельно. Плачевный для его партии исход выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт это лишь подтвердил.

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— Это правда: на земельных выборах в ФРГ, похоже, началось победное шествие «Альтернативы для Германии» — партии, которая выступает за отмену антироссийских санкций и диалог с Москвой. Карьера Мерца уже скоро может закончиться?

— Я бы не торопился делать прогнозы. Но очевидно, что и Мерц, и другие европейские руководители слишком увлеклись огульной русофобией и безграничной поддержкой режима Зеленского. Это провальная линия, она не соответствует настроениям обычных людей, избирателей. Об этом говорят и результаты выборов в Германии, и опросы общественного мнения в других странах Европы. Например, во Франции, где ближайшей весной пройдут президентские выборы, в гонке сейчас с большим отрывом лидирует Марин Ле Пен, жёстко критикующая нынешнюю политику официального Парижа.

«Сами себя загнали в тупик»

— «Боевой настрой» чувствуется не только в Германии. Польша решила разместить танки на границе с Калининградской областью, Финляндия отменила собственный запрет на размещение ядерного оружия, а на днях достроила 200-километровый забор на границе с РФ — хотя, при общей длине этой границы в 1300 км, непонятно, чем такой забор ей поможет. Они, и правда, готовятся воевать с Россией?

— У каждой из упомянутых вами стран — свой набор аргументов, объясняющих, для чего они это делают. «Боевой настрой» Польши и вовсе уходит вглубь истории — Варшава веками считала себя ключевой державой Восточной Европы. Заявления польских политиков всегда были пронизаны идеей собственного лидерства в отношениях с той же Украиной, Белоруссией, с государствами Прибалтики.

Фото: www.globallookpress.com/ Stefan Sauer

Если говорить о поведении Финляндии, то мне бы хотелось, прежде всего, отметить «пожарное» вступление этой страны в блок НАТО, разрушившее весь позитив, который был наработан десятилетиями добрососедства с Россией. У нас это вызывает большое разочарование. Хельсинки своими руками разрушил веру в стабильность российско-финских отношений. Посмотрим, конечно, что будет дальше.

— Сергей Лавров сравнил Запад с «сильно раненым зверем», который стал гораздо опаснее. Следуя этой аналогии, какая стратегия представляется вам оптимальной: держаться от зверя как можно дальше или попытаться его добить?

— Вы предлагаете слишком категоричный выбор... Вообще говоря, сложно не согласиться с нашим министром: западные страны действительно показали свое истинное лицо, разрушив собственные же представления о так называемых общеевропейских ценностях, о безопасности и сотрудничестве в Европе и т. д. Выход из тупика, в который они сами себя загнали, будет для них нелегким и драматичным. Россия, как совершенно справедливо заметил наш президент, не собирается нападать на страны НАТО. Но мы продолжим решать свои задачи в зоне СВО, продолжим добиваться установления долгосрочного мира на основе международного права, пусть даже вопреки устремлениям ЕС и НАТО, которые в таком мире явно не заинтересованы. Это очень нелегко, но другого варианта у нас нет.

Зеленский привык обманывать. Причем не только собственное население, но и международных партнеров. Но сомнения в адекватности его политики, думаю, в головах западных политиков всё же будут усиливаться. Григорий Карасин

— А еще глава нашего МИДа заявил, что вся западная дипломатия построена на обмане. Вы ведь долгое время работали послом в Великобритании — убеждались в этом лично?

— Западные державы традиционно строили свои отношения с другими странами в духе собственного доминирования. Добивались они этого различными способами: кто-то — за счет экономической экспансии, кто-то — военными действиями, оккупацией и т. д. Великобритания в этом смысле имеет очень богатую историю, в которой было и много крови, и много подлости. Отношения с ней у нас никогда не складывались просто, хотя в прошлом были разные периоды, и не всегда эти отношения оказывались враждебными. Могу только сказать, что у британцев есть одно характерное свойство: они продумывают свою политику на годы и десятилетия вперед, и в своих действиях на международной арене потом четко следуют своему плану. Сиюминутных решений не принимают, гнут свою линию. Сегодня эта линия — безудержная поддержка режима Зеленского и противодействие любому движению вперед в направлении мирного урегулирования на Украине.

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«Главный мировой попрошайка»

— Почему все попытки такого урегулирования пока не привели к успеху? Сейчас уже как анекдот вспоминается предвыборное обещание Дональда Трампа разрешить этот конфликт за сутки. Заканчивается первая половина его второго срока, а миротворческий воз и ныне там. Что пошло не так?

— Причин пробуксовки много. Одна из основных — недоговороспособность режима Зеленского, который строит свою политику на основе медийного манипулирования и постоянного выклянчивания новых вооружений, миллиардных дотаций у западных кураторов. Он превратился в главного мирового попрошайку, при этом абсолютно неуправляемого. Другая проблема в том, что страны Евросоюза линию Киева последовательно поддерживают. В этой ситуации наши контакты с представителями США, и в первую очередь диалог президентов двух держав, конечно, очень полезны. Мы надеемся, что это поможет продвинуть переговорный процесс. Успех в мирном урегулировании был бы полезен и для Трампа, с точки зрения его внутриполитических позиций. В Вашингтоне, я уверен, это хорошо понимают. Так что будем, как говорится, работать, работать и работать. Будем продолжать контакты, искать разумные решения.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Фото: РИА Новости/ Гавриил Григоров

— Вы сказали про недоговороспособность Зеленского. А США могут, используя свое влияние, попытаться заменить его на какого-нибудь более договороспособного политика?

— Зеленский привык обманывать. Причем не только собственное население, но и международных партнеров. Но сомнения в адекватности его политики, думаю, в головах западных политиков всё же будут усиливаться. Мы уже видим появление на украинском политическом поле разных фигур, на которые рано или поздно Запад может сделать ставку. Другое дело, что, почувствовав себя неуверенно, Зеленский способен пуститься в какие-то опасные военные авантюры. Все эти запросы поставок оружия, усиление дроновых атак по нашим регионам, нефтеперерабатывающим заводам и складам, угрозы нашей гражданской авиации и т. п. вызывают гнев не только у россиян — всё больше политиков в разных странах понимают, насколько это взрывоопасно.