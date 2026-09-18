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«От чистого сердца». Саша Стоун рассказал, как будет голосовать

Сюжет Выборы-2026
Саша Стоун в качестве наблюдателя объехал несколько избирательных участков.
Саша Стоун в качестве наблюдателя объехал несколько избирательных участков. / Фото: Ярослав Чингаев / АГН Москва

Журналисты aif.ru продолжают работать в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, откуда в реальном времени наблюдатели следят за ходом голосования. Это главный координационный центр: здесь прозрачность выборов обеспечивают видеосистемы, колл-центр и мобильные группы быстрого реагирования. Вместе с тем в штабе организован избирательный участок.

В числе прочих проголосовать сюда приехала Ирина Белых, депутат Государственной Думы.

«Я впервые голосую на участке, обычно делала это дистанционно. И, находясь здесь, в штабе, вижу совершенно очаровательные, сосредоточенные и ответственные лица. Это грандиозное событие, потому что весь мир сейчас видит и знает: для России соблюдение основ конституционного строя, Конституции России — это главное. Для нас сейчас наступили те дни, когда мы говорим всему миру: „Да, мы голосуем, да, мы выбираем“. Это действительно грандиозное событие с точки зрения нашего единства. Пусть весь мир видит и завидует тому, как мы живем, работаем, и тому, что такое наше общее единение», — подчеркнула Белых.
Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Молодежь также активно включается в избирательный процесс. Сегодня ее представляет спортсмен и блогер Александр Зарубин, известный как Саша Стоун. Он в качестве наблюдателя объехал несколько избирательных участков, чтобы лично оценить организацию голосования на выборах в Государственную Думу.

«Я еще не проголосовал, но уже посетил штаб наблюдателей по Московской области и центральный штаб по Москве. Свой выбор сделаю в ближайшие выходные: поеду в родной Клин и зайду на избирательный участок. Это важно — сделать осознанный выбор, потому что от него зависит будущее молодёжи и подрастающего поколения. Поэтому рекомендую всем не пропустить эти три дня и прийти на участок от чистого сердца», — сказал Стоун.
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ПолитикаВ Россиивыборы в ГосдумуИрина БелыхСаша Стоунвыборы-2026Общественный штаб по наблюдению
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