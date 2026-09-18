«Чтобы глаз не замылился». Как устроена работа штаба наблюдения за выборами

В Москве и регионах продолжается первый день выборов в Государственную думу. В столице работа идет в штатном режиме. С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал мэр столицы Сергей Собянин. А всего отдали свои голоса за кандидатов на настоящий момент более 1,8 миллиона москвичей.

За ходом голосования, его честностью и прозрачностью следят наблюдатели Общественного штаба по наблюдению за выборами. Он находится в самом центре столицы — около метро «Парк культуры». Рассказываем, как устроен штаб и кто там работает.

Кроме того, работает горячая линия по мониторингу избирательных прав и развернут колл-центр, который обеспечит связь с общественными наблюдателями по всей стране. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Удобно и функционально»

В этом году штаб открыл свои двери в 15-й раз. На его территории также организован избирательный участок № 9003. Здесь нельзя проголосовать в традиционном бумажном формате, но можно оставить голос, используя электронную систему — через специальные терминалы.

17 сентября в Общественной палате Российской Федерации начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Это очень удобно, функционально. Здорово, что технология позволяет москвичу голосовать в любом месте, где бы он ни находился. Москва — огромный город, и многие не живут по месту прописки. И если раньше необходимо было голосовать только в своем районе, то сейчас это можно сделать где угодно», — объяснил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Вадим Ковалёв.

Подобные терминалы стоят по всему городу на избирательных участках. Чтобы проголосовать, достаточно иметь с собой паспорт.

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Подготовленные люди

В просторном зале для наблюдения за выборами — десятки компьютеров. На мониторы выводится видео с камер, установленных на участках. Их в режиме реального времени скрупулезно отсматривают представители политических партий. Их задача — фиксировать даже малейшие нарушения, если они вдруг случатся.

В Московской области было обучено более 4 тысяч наблюдателей. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Подсмотрим за работой коллег. Как можно заметить, каждая политическая сила маркирует свои места фирменными вещами — футболками, кепками, флажками. Это не запрещается. Они работают все три дня, но в своем графике», — продолжил Вадим Ковалев, проводя экскурсию по общественному штабу.

Но сердце штаба — другой зал, он еще больше. Там сидят десятки молодых ребят, которые также внимательно смотрят за тем, что происходит на участках города. В зале также есть гигантский экран, на который выводится трансляция со всех видеокамер.

В дни выборов волонтеры ситцентра круглосуточно обеспечивают оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«В корпусе наблюдателей работают самые разные люди. Например, самому опытному сотруднику — 81 год. Самому юному только позавчера исполнилось 18. Но в основном работают молодые ребята. И это неслучайно, потому что они проходят специальную подготовку. Им важно уметь концентрироваться, уметь четко выполнять инструкции. Работают они по два часа, чтобы глаз не „замылился“», — добавил Ковалев.

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Два дня впереди

Напомним, что проголосовать на выборах в Госдуму можно тремя способами: через электронный терминал, дистанционно онлайн на elec. mos. ru и с помощью бумажного бюллетеня. Отдать свой голос можно по 20 сентября включительно.

На каждом избирательном участке в Москве работают наблюдатели, которые знают алгоритмы при возникновении нештатных ситуаций. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Видеосъемка процесса выборов идет на всех участках, за исключением следственных изоляторов и больниц, где мы, в силу требований законодательства, не можем размещать видеокамеры. Но там везде находятся наши коллеги из общественного совета», — пояснил Вадим Ковалев.