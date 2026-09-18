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«Чтобы глаз не замылился». Как устроена работа штаба наблюдения за выборами

Сюжет Выборы-2026
Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. / Юлия Федотова / АиФ

В Москве и регионах продолжается первый день выборов в Государственную думу. В столице работа идет в штатном режиме. С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал мэр столицы Сергей Собянин. А всего отдали свои голоса за кандидатов на настоящий момент более 1,8 миллиона москвичей.

За ходом голосования, его честностью и прозрачностью следят наблюдатели Общественного штаба по наблюдению за выборами. Он находится в самом центре столицы — около метро «Парк культуры». Рассказываем, как устроен штаб и кто там работает.

Кроме того, работает горячая линия по мониторингу избирательных прав и развернут колл-центр, который обеспечит связь с общественными наблюдателями по всей стране. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Удобно и функционально»

В этом году штаб открыл свои двери в 15-й раз. На его территории также организован избирательный участок № 9003. Здесь нельзя проголосовать в традиционном бумажном формате, но можно оставить голос, используя электронную систему — через специальные терминалы.
17 сентября в Общественной палате Российской Федерации начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Это очень удобно, функционально. Здорово, что технология позволяет москвичу голосовать в любом месте, где бы он ни находился. Москва — огромный город, и многие не живут по месту прописки. И если раньше необходимо было голосовать только в своем районе, то сейчас это можно сделать где угодно», — объяснил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Вадим Ковалёв.

Подобные терминалы стоят по всему городу на избирательных участках. Чтобы проголосовать, достаточно иметь с собой паспорт.

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Подготовленные люди

В просторном зале для наблюдения за выборами — десятки компьютеров. На мониторы выводится видео с камер, установленных на участках. Их в режиме реального времени скрупулезно отсматривают представители политических партий. Их задача — фиксировать даже малейшие нарушения, если они вдруг случатся.

В Московской области было обучено более 4 тысяч наблюдателей. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Подсмотрим за работой коллег. Как можно заметить, каждая политическая сила маркирует свои места фирменными вещами — футболками, кепками, флажками. Это не запрещается. Они работают все три дня, но в своем графике», — продолжил Вадим Ковалев, проводя экскурсию по общественному штабу.

Но сердце штаба — другой зал, он еще больше. Там сидят десятки молодых ребят, которые также внимательно смотрят за тем, что происходит на участках города. В зале также есть гигантский экран, на который выводится трансляция со всех видеокамер.

В дни выборов волонтеры ситцентра круглосуточно обеспечивают оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«В корпусе наблюдателей работают самые разные люди. Например, самому опытному сотруднику — 81 год. Самому юному только позавчера исполнилось 18. Но в основном работают молодые ребята. И это неслучайно, потому что они проходят специальную подготовку. Им важно уметь концентрироваться, уметь четко выполнять инструкции. Работают они по два часа, чтобы глаз не „замылился“», — добавил Ковалев.

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Два дня впереди

Напомним, что проголосовать на выборах в Госдуму можно тремя способами: через электронный терминал, дистанционно онлайн на elec. mos. ru и с помощью бумажного бюллетеня. Отдать свой голос можно по 20 сентября включительно.

На каждом избирательном участке в Москве работают наблюдатели, которые знают алгоритмы при возникновении нештатных ситуаций. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Видеосъемка процесса выборов идет на всех участках, за исключением следственных изоляторов и больниц, где мы, в силу требований законодательства, не можем размещать видеокамеры. Но там везде находятся наши коллеги из общественного совета», — пояснил Вадим Ковалев.

Первый день выборов депутатов в Госдуму-2026 в Москве

К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей. © АиФ / Игорь Харитонов
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках. © АиФ / Игорь Харитонов
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе. © АиФ / Игорь Харитонов
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании. © АиФ / Игорь Харитонов
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов. © АиФ / Игорь Харитонов
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным. © АиФ / Юлия Федотова
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями. © АиФ / Юлия Федотова
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы. © АиФ / Юлия Федотова
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали. © АиФ / Юлия Федотова
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей. © АиФ / Юлия Федотова

Первый день выборов депутатов в Госдуму-2026 в Москве

К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей. © АиФ / Игорь Харитонов
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках. © АиФ / Игорь Харитонов
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе. © АиФ / Игорь Харитонов
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании. © АиФ / Игорь Харитонов
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов. © АиФ / Игорь Харитонов
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным. © АиФ / Юлия Федотова
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями. © АиФ / Юлия Федотова
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы. © АиФ / Юлия Федотова
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали. © АиФ / Юлия Федотова
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей. © АиФ / Юлия Федотова

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