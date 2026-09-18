Удивляет настроение. Иностранные наблюдатели следят за выборами на участках

Выборы депутатов Госдумы стартовали в Москве в восемь утра. С первых минут открытия избирательных участков к ним потянулись люди. Утреннее время для голосования выбрали для себя те, кто спешит на работу или учебу. Среди них оказалась москвичка Валерия Криштопович.

«Сегодня пришла на выборы, чтобы исполнить свой гражданский долг. Мне все нравится, процесс организован отлично», — поделилась она.

За прозрачностью голосования следят наблюдатели.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Прежде чем мы становимся наблюдателями, мы проходим специальное обучение, где изучаем правила избирательного процесса. Я участвую в выборах не первый раз, но мне эта работа нравится — приходит много интересных людей», — рассказала нам наблюдатель участка № 2837 Людмила Варламова.

Вместе с москвичами за прозрачностью процессов следят наблюдатели из других государств. Все они отмечают массовую вовлеченность людей в столь важное мероприятие.

«Нас очень хорошо и открыто приняли, все объяснили и показали. Что меня удивляет, так это праздничное настроение людей», — отметила Ольга Петерсон, прибывшая из Германии.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Еще один момент, на который обращают внимание иностранные гости, — это широкие возможности современных технологий, когда люди могут проголосовать онлайн из дома или на участке через терминал. Ни в одной стране мира нет настолько успешно реализованной практики.

«В Австралии тоже существуют подобные технологии, но не на столь высоком уровне. Это очередное доказательство того, что Россия воспринимает выборы крайне серьезно», — добавил Денис Рогатюк, наблюдатель от Австралии.

Но самый трогательный рассказ корреспондент aif.ru услышал из уст пенсионерки Миланы Прямиловой.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Я всегда голосую, и сегодняшний день не исключение. Я воспитана с активной гражданской позицией, ведь каждый житель страны ответственен за ее будущее. Я пришла проголосовать сегодня на участок, раньше голосовала онлайн. Особое время — особое отношение», — сказала женщина на избирательном участке № 2549.

В первые часы голосования более 1 млн москвичей отдали предпочтение электронному формату на выборах в Госдуму — как с помощью терминалов, установленных на избирательных участках столицы, так и онлайн. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. К 19 часам электронно проголосовали уже 2 миллиона человек.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Дистанционное электронное голосование доказало свою эффективность, о чем свидетельствует число москвичей, выбирающих этот формат. ДЭГ соответствует современному темпу жизни и позволяет реализовать избирательное право без отрыва от работы, семейных дел или поездок, — поделилась мнением руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. — Многие москвичи живут далеко от места регистрации, часто уезжают в командировки или находятся в отпуске. ДЭГ избавляет их от поездки на участок, экономит время и не требует дополнительных финансовых или физических затрат. И москвичи старшего возраста активно осваивают цифровые сервисы и используют их в повседневной жизни. Столичные программы активного долголетия помогают им знакомиться с новыми технологиями и сохранять полноценное участие в жизни города».

Голосование 18 сентября в столице проходит в штатном режиме. Избирательные участки будут открыты до 20:00 сегодня, а также в субботу и воскресенье. Онлайн проголосовать можно круглосуточно вплоть до 19:59 20 сентября. Для этого необходимо иметь активное избирательное право и полную учетную запись на mos.ru.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В общественном штабе также сообщили, что терминалы электронного голосования на избирательных участках Москвы работают без сбоев. Отдельные локальные неполадки возникали лишь на короткое время, однако их оперативно устранили. На ход голосования и корректность учета голосов эти ситуации не повлияли.