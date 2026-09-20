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«Лис» не дал сорвать выборы. БПЛА-перехватчики работают в небе Брянщины

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
«Лис-2» перед боем.
«Лис-2» перед боем. Министерство обороны РФ

Небо над Брянщиной редко бывает спокойным: вглубь страны то и дело пытаются прорваться вражеские винтокрылые убийцы. Но на их пути встаёт надёжный заслон. Для дроноводов группировки «Север» охота за воздушными нарушителями давно стала привычной работой. Им в подмогу новейшие разработки военно-промышленного комплекса. И только за последние два месяца у них на счету - более двухсот сбитых вражеских беспилотников.

Дуэль без права на ошибку

Как только радары фиксируют приближение цели, мобильные группы срываются с места. В этой дуэли скоростей и технологий на передовую выходят юркие дроны-перехватчики — «Ёлка» и знаменитый «Лис-2».

Лис-2.
«Лис-2». Фото: Министерство обороны РФ

«Лис» словно создан для стремительной работы в полевых условиях. Это компактное «летающее крыло» из прочного углепластика с толкающим винтом за спиной. Ему не нужны громоздкие катапульты или специально оборудованные полосы — аппарат легко взмывает в небо буквально с любого ровного пятачка земли или лесной дороги.

«Вэсэушники как были террористами, так и остались. Естественно сейчас, в период выборов, в максимально важный период для нашей страны, они ещё больше активизировались. Им ведь всё равно, главное ударить куда-нибудь, чтобы объявить очередную перемогу в интернете. В последнее время к нам стали поступать относительно новые образцы беспилотников-перехватчиков. И благодаря этим аппаратом у нас получается бить из «птиц» ещё эффективнее», - рассказывает начальник расчета БПЛА с позывным Черный.
Начальник расчета с позывным Черный.
Начальник расчета с позывным Черный. Фото: Министерство обороны РФ

Итог очевиден

В воздухе перехватчик превращается в безжалостного преследователя. Карбоновый корпус играючи выдерживает бешеные перегрузки на виражах, позволяя «Лису» в считаные секунды настигать вражеские дроны.  

А дальше следует короткая и точная развязка: «Лис» либо решетит цель направленным снопом осколков, либо, подобно соколу, смело идёт на таран, сминая конструкцию чужака за счёт одной лишь кинетической энергии. Секунды на раздумья, стремительный перехват — и очередная угроза, так и не долетев до мирных городов, обломками падает в брянские перелески.

«Стоит заметить, что «Лис» - замечательный перехватчик. Он создавался с учетом требований сегодняшнего дня. Идеально подходит для беспилотной войны. Действует точено, мощно, при этом неприхотлив и работает стабильно, не смотря на различные погодные условия», - добавил дроновод.
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ПолитикаВ РоссииБрянская областьспецоперация на Украинеатаки БПЛАдрон-перехватчик
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