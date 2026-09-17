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Наши идут вперёд, а на Украину гробы. Танкисты бьют ВСУ под Харьковом

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Танкисты из 11-го армейского корпуса помогают пехоте двигать линию фронта дальше на запад.
Танкисты из 11-го армейского корпуса помогают пехоте двигать линию фронта дальше на запад. Министерство обороны РФ

Путь штурмовикам группировки «Север» в очередной раз преградили вражеские опорники. Здесь, в лесах Харьковской области, прямо сейчас продолжает расширяться полоса безопасности. А танкисты из 11-го армейского корпуса помогают пехоте двигать линию фронта дальше на запад. Замаскированные блиндажи, пункты управления БПЛА, живая сила — всё это экипажи боевых машин нещадно уничтожают.

Ной и его «ковчег»

Для боевиков, что пытаются сражаться за харьковщину, в последние дни наступила полоса тотального невезения. Врага зажали в настоящем огненном кольце. И эта «петля» на шее «захисников» затягивается всё туже. Совсем скоро из-под ног будет выбита табуретка.

Фото: Министерство обороны РФ

«Работаем мы круглосуточно. Снарядов не жалеем. Исправно, точечно бьём по позициям, боевой технике и скоплениям личного состава ВСУ. Конечно, наша основная задача — это контроль путей подвоза снарядов, боеприпасов и продовольствия к позициям боевиков. А также поддержка наступающих штурмовых отрядов. Наш огонь по врагу корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, с их же помощью фиксируются попадания в цель. Стреляем как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными боеприпасами. Нам необязательно видеть цель, находимся за рельефом местности или в укрытиях. Естественно, это позволяет оставаться незамеченными и сильно снижает риск для экипажей. Как только, скажем так, отбомбились, парни меняют место дислокации, чтобы самим не стать целью для артиллерии или атаки дронами-камикадзе противника», — рассказывает Ной, командир танковой роты.
Командир танковой роты с позывным Ной.
Командир танковой роты с позывным Ной. Фото: Министерство обороны РФ

Великолепная машина

В этот раз парни находились на закрытой огневой позиции. После получения точных координат украинских позиций и подтверждения данных наши бойцы на своем Т-80БВМ выдвинулись на точку. А затем нанесли огневой удар.

«Мы пользовались современными прицельными комплексами. А корректировка огня в режиме реального времени от „птичников“ обеспечила прямое попадание по целям. Вообще хочу заметить, что Т-80БВМ — отличный танк. Уникальный сплав брони, системы защиты, активной и динамической, комплекс радиоэлектронной борьбы, автоматическое управление вооружением и оптикой. Вообще горжусь, что служу на этой машине. Она, кстати, сама в состоянии отслеживать ход боя, фиксировать перемещения техники противника», — говорит наводчик-оператор с позывным Майор.

Стоит добавить, что наши войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной госграницы. Это необходимая мера для обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.

Наводчик оператор с позывным Майор.
Наводчик-оператор с позывным Майор. Фото: Министерство обороны РФ
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ПолитикаВ РоссииХарьковская областьтанкистыспецоперация на Украинегруппировка Север
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