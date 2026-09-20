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Тысячи новых могил: Киеву предрекли новый Майдан из-за лжи о потерях ВСУ

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Ximena Borrazas/Keystone Press Agency / GLOBAL LOOK
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На Украине вспыхнут протесты, если всплывут реальные данные о потерях ВСУ в зоне боевых действий. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на Сейме заявил, что в последнее время число погибших и раненых в месяц украинских военных достигло 27 тысяч. По его словам, это рекордные значения.

«Киевский режим занижает количество пропавших без вести, погибших и инвалидов. Киеву и Зеленскому невыгодно истинные потери озвучивать в СМИ, так как это приведёт к очередному Майдану», — отметил Иванников.

По его словам, если граждане Украины узнают реальное положение дел, то киевский режим ждут очень серьёзные проблемы, причём в ближайшей перспективе.

«И поэтому сведения о погибших, раненых и пропавших без вести составляют государственную тайну для всех жителей Украины», — добавил эксперт.

Иванников уверен, что ложные данные — это часть борьбы Зеленского за выживание.

«Как только эти данные будут обнародованы, Зеленского вышвырнут из офиса президента», — подчеркнул он.

Отдельно эксперт остановился на судьбе раненых. «Те тяжкие травмы, которые они получают в ходе боевых действий, фактически обрекают их на полную инвалидность и в большинстве случаев приводят к летальному исходу», — заключил Иванников.

Премьер-министр Словении Янез Янша на днях в интервью телеканалу Newsmax заявил, что поля вокруг кладбищ даже на западе Украины заполнены могилами, поскольку в боевых действиях погибли сотни тысяч солдат ВСУ.
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