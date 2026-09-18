«Это очень важно». Игорь Бутман проголосовал на выборах депутатов Госдумы

В первый день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва в Москве свой голос за кандидатов отдал народный артист России Игорь Бутман. Он побывал на избирательном участке № 182 в районе Якиманка и воспользовался электронным терминалом для голосования.

Среди первых

«Я всегда голосую, потому что от каждого из нас зависит то, как мы будем жить дальше, какой дорогой мы пойдем, с кем мы будем строить нашу страну. Я считаю, что это должен сделать каждый. Это имеет значение и для меня, и для того, чтобы мы все жили в самой лучшей стране мира», — сказал после голосования aif.ru Игорь Бутман.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Игорь Михайлович приехал на участок, организованный в центре госуслуг «Мои документы», в прекрасном настроении. От бумажного бюллетеня артист отказался, выбрав для волеизъявления электронный терминал.

«Политическая жизнь идет в ногу со временем. Любой человек сможет спокойно проголосовать на участке или дистанционно. Главное — прийти и сделать. Здесь все помогают друг другу, есть волонтеры — они подскажут, все очень честно. Современные технологии облегчают нашу политическую жизнь», — резюмировал народный артист.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Напомним, что голосующим доступны три способа отдать свой голос за того или иного кандидата или партию: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на электронном терминале на участке, традиционные бумажные бюллетени. 18 сентября выбор уже сделали певица Диана Гурцкая, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Все проголосовали электронно.

Помним правила

Напомним, что выборы депутатов в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Каждый избиратель получит два бюллетеня: за партийный список в Госдуму и за кандидатов от округа.

Кроме того, у участников ДЭГ есть шанс получить баллы акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» проекта «Миллион призов».