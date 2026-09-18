Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
185

«Это очень важно». Игорь Бутман проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Сюжет Выборы-2026
Игорь Бутман воспользовался электронным терминалом для голосования.
Игорь Бутман воспользовался электронным терминалом для голосования. / Игорь Харитонов / АиФ

В первый день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва в Москве свой голос за кандидатов отдал народный артист России Игорь Бутман. Он побывал на избирательном участке № 182 в районе Якиманка и воспользовался электронным терминалом для голосования.

Среди первых

«Я всегда голосую, потому что от каждого из нас зависит то, как мы будем жить дальше, какой дорогой мы пойдем, с кем мы будем строить нашу страну. Я считаю, что это должен сделать каждый. Это имеет значение и для меня, и для того, чтобы мы все жили в самой лучшей стране мира», — сказал после голосования aif.ru Игорь Бутман.

Голосование на выборах депутатов Госдумы на участках в Москве. Игорь Бутман
Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Игорь Михайлович приехал на участок, организованный в центре госуслуг «Мои документы», в прекрасном настроении. От бумажного бюллетеня артист отказался, выбрав для волеизъявления электронный терминал.

«Политическая жизнь идет в ногу со временем. Любой человек сможет спокойно проголосовать на участке или дистанционно. Главное — прийти и сделать. Здесь все помогают друг другу, есть волонтеры — они подскажут, все очень честно. Современные технологии облегчают нашу политическую жизнь», — резюмировал народный артист.
Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Напомним, что голосующим доступны три способа отдать свой голос за того или иного кандидата или партию: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на электронном терминале на участке, традиционные бумажные бюллетени. 18 сентября выбор уже сделали певица Диана Гурцкая, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Все проголосовали электронно.

Помним правила

Напомним, что выборы депутатов в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Каждый избиратель получит два бюллетеня: за партийный список в Госдуму и за кандидатов от округа.

Кроме того, у участников ДЭГ есть шанс получить баллы акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» проекта «Миллион призов».
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ Россиивыборы в ГосдумуИгорь БутманВыборы-2026избирательные участкиДЭГ
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть