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Первый день выборов депутатов в Госдуму-2026 в Москве

К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
© АиФ / Игорь Харитонов
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
© АиФ / Игорь Харитонов
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
© АиФ / Игорь Харитонов
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
© АиФ / Игорь Харитонов
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
© АиФ / Игорь Харитонов
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
© АиФ / Юлия Федотова
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
© АиФ / Юлия Федотова
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
© АиФ / Юлия Федотова
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
© АиФ / Юлия Федотова
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
© АиФ / Юлия Федотова
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
© АиФ / Игорь Харитонов
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
© АиФ / Игорь Харитонов
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
© АиФ / Игорь Харитонов
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
© АиФ / Игорь Харитонов
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
© АиФ / Игорь Харитонов
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
© АиФ / Юлия Федотова
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
© АиФ / Юлия Федотова
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
© АиФ / Юлия Федотова
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
© АиФ / Юлия Федотова
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
© АиФ / Юлия Федотова
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