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«На выборы приходит много людей»! Швыдкой и Гурцкая уже проголосовали

Сюжет Выборы-2026
Диана Гудаевна Гурцкая — российская и грузинская эстрадная певица, общественный деятель, народная артистка Российской Федерации.
Диана Гудаевна Гурцкая — российская и грузинская эстрадная певица, общественный деятель, народная артистка Российской Федерации. / Юлия Федотова / АиФ

В пятницу, 18 сентября, стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. 18, 19 и 20 сентября можно прийти на участок или проголосовать дистанционно.

Утром участки для голосования в столице открылись ровно в 8:00.

«Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом из них работают наблюдатели, кроме того, за каждым участком ведётся видеонаблюдение», — рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

С самого утра работает и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Здесь собрались наблюдатели, которые в режиме онлайн следят за ходом голосования на участках столицы.

«Начала работать Группа разбора, основной задачей которой являются объективная оценка поступающих с УИК данных и оперативное принятие решений по каждому случаю. Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы стартовали в штатном режиме», — заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Михаил Ефимович Швыдкой — советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель.
Михаил Ефимович Швыдкой — советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В штабе также можно проголосовать. Одним из первых сюда приехал Михаил Швыдкой — специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы.

«Мы видим по разным участкам, что очень много людей приходит голосовать. Во-первых, это радостно. Люди понимают, что от их голоса зависит судьба страны. А во-вторых, мы демонстрируем возможность для избирателей голосовать самыми разными способами. Через Госуслуги, на участке, онлайн», — отметил Швыдкой.

Диана Гурцкая и Вадим Ковалев
Диана Гурцкая и Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Среди звезд, приехавших именно в Общественный штаб выполнить свой гражданский долг, традиционно была певица Диана Гурцкая. Артистка приехала на голосование в черном бархатном костюме. Она продемонстрировала, насколько удобно пользоваться терминалами для электронного голосования незрячим и слабовидящим людям. Певица подошла к электронному терминалу для голосования и надела наушники. В них диктор дает четкую инструкцию, как правильно воспользоваться устройством для голосования.

Проголосовав, Диана поделилась впечатлениями от технологии.

«Хочу сказать спасибо за то, что у людей с нарушением зрения есть возможность голосовать самостоятельно. Я помню мое первое голосование, когда этих возможностей не было. Радостно, что сегодня человек с нарушениями может прийти, проголосовать и быть частью грандиозных событий», — сказала Диана Гурцкая.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Диана Гурцкая
Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В голосовании приняли участие и кандидаты.

«Выборы в Москве идут, как всегда, организованно. Сегодня у нас стартовал первый день. Общественный штаб работает эффективно. Его работа, действительно, важна, потому что наблюдатели имеют возможность посмотреть за всеми этапами, убедиться в честности и прозрачности выборов», — отметил Владислав Гусев, руководитель Московской ассоциации ветеранов специальной военной операции.

Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю предстоящих выборов депутатов Государственной Думы РФ (выборы пройдут 18-20 сентября).
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Как проголосовать москвичам

Напомним, что жителям столицы доступны все форматы волеизъявления: онлайн-голосование, поход на участок и электронное голосование на терминале или традиционное голосование.

Проголосовать электронно можно двумя способами. Онлайн — через портал elec. mos. ru. Для входа необходима заранее оформленная полная учетная запись на mos. ru с актуализированными данными.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Михаил Швыдкой
Проголосовать можно в любой из трёх дней — с 18 по 20 сентября. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Также терминалы электронного голосования установлены на избирательных участках (работают с 08:00 до 20:00 все три дня). Достаточно взять паспорт: на входе документ проверят, затем нужно отсканировать его на терминале. Дальнейшая процедура аналогична онлайн-формату.

Сколько бюллетеней получит избиратель?

Два бюллетеня — все москвичи:

  • за партийный список в Госдуму (выбрать одну партию);
  • за кандидата по одномандатному округу (выбрать одного кандидата).

Жители района Щукино получат еще и третий бюллетень для голосования за муниципальных депутатов (можно выбрать от одного до трех кандидатов).

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Кто и как голосует

В нижнюю палату парламента избираются 450 депутатов. Половина — по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Цифры и факты

  • 3133 кандидата включены в федеральные партийные списки.
  • 1667 человек баллотируются по одномандатным округам.
  • 1568 ветеранов и участников СВО зарегистрированы кандидатами на выборах всех уровней; из них 200 претендуют на мандаты в Госдуму.
  • 333 избирательных участка открыты за рубежом в 152 странах — для российских граждан, находящихся за пределами страны.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

В специальном разделе на mos.ru размещена информация о выборах в Государственную думу — 2026 в Москве, включая сведения о способах голосования и защите голосов.
В специальном разделе на mos.ru размещена информация о выборах в Государственную думу–2026 в Москве, включая сведения о способах голосования и защите голосов. Фото: Mos.ru

В 2026 году ДЭГ доступно жителям 33 регионов, включая Москву и Московскую область.

Технология не нова: первый эксперимент прошёл в 2019 году на выборах в Мосгордуму. В 2020-м ДЭГ закрепили на федеральном уровне, а в 2021-м применили при выборах в Госдуму в семи регионах. В Москве этот инструмент волеизъявления стал самым популярным, но традиционный поход на участок также остаётся доступным способом для участия в выборах.

Важно знать

Проголосовать можно в любой из трёх дней — с 18 по 20 сентября.

Для участия нужен только паспорт.

В России стартовали выборы в Госдуму IX созыва

Голосование на избирательном участке №21 в Петропавловске-Камчатском.
Голосование на избирательном участке №21 в Петропавловске-Камчатском. © РИА Новости / Александр Пирагис
Голосование на избирательном участке №323 в Южно-Сахалинске.
Голосование на избирательном участке №323 в Южно-Сахалинске. © РИА Новости / Сергей Красноухов
Голосование на избирательном участке в Новосибирске
Голосование на избирательном участке в Новосибирске © РИА Новости / Александр Кряжев
Голосование на избирательном участке №4127 во Владивостоке.
Голосование на избирательном участке №4127 во Владивостоке. © РИА Новости / Виталий Аньков
Голосование на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском.
Голосование на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском. © РИА Новости / Александр Пирагис

В России стартовали выборы в Госдуму IX созыва

Голосование на избирательном участке №21 в Петропавловске-Камчатском.
Голосование на избирательном участке №21 в Петропавловске-Камчатском. © РИА Новости / Александр Пирагис
Голосование на избирательном участке №323 в Южно-Сахалинске.
Голосование на избирательном участке №323 в Южно-Сахалинске. © РИА Новости / Сергей Красноухов
Голосование на избирательном участке в Новосибирске
Голосование на избирательном участке в Новосибирске © РИА Новости / Александр Кряжев
Голосование на избирательном участке №4127 во Владивостоке.
Голосование на избирательном участке №4127 во Владивостоке. © РИА Новости / Виталий Аньков
Голосование на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском.
Голосование на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском. © РИА Новости / Александр Пирагис

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ПолитикаВ Россиивыборы в ГосдумуМихаил ШвыдкойДиана ГурцкаяДЭГвыборы в МосквеВыборы-2026
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