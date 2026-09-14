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Раскрыт список стран, где могут пройти трехсторонние переговоры по Украине

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине.

Политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об альтернативных площадках.

Напомним, Путин с 11 по 13 сентября находится с рабочим визитом в Индии. Глава государства принял участие в саммите БРИКС и провел несколько двусторонних встреч. Переговоры с Аль Нахайяном состоялись накануне вечером.

По словам Ушакова, наследный принц подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров с Киевом, а для России этот вариант вполне приемлем.

Блохин отметил, что ОАЭ являются удобной площадкой для переговоров, в том числе по той причине, что подобное мероприятие уже организовывалось там ранее.

«При этом есть и другие желающие принять на своей территории переговоры и быть модераторами переговорного процесса. Это Саудовская Аравия, Турция, Китай и другие страны. Но ключевой вопрос сейчас в другом. Вопрос не в том, где переговоры будут проводиться, не в модераторе этого процесса, а в желании сторон договариваться», - пояснил эксперт.

Ушаков ранее также заявил, что РФ не ужесточала свои требования по украинскому урегулированию, они остаются прежними.

Он подчеркнул, что в Кремле хотели бы, чтобы эти требования рано или поздно были выполнены.
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