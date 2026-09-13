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Песков допустил возобновление переговоров по Украине в октябре

Владимир Андреев\URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться в октябре. Такой вариант допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем такую возможность, мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, октябрь нельзя исключать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных сроках следующего раунда.

Москва ранее заявляла о готовности продолжить трехсторонний формат с участием России, США и Украины.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин решит, кто станет главой российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине. 
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