Песков: Моди и Си Цзиньпин предлагали услуги содействия по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин во время общения с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС предложили содействие в поиске решения украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе двусторонних контактов лидеры стран подробно интересовались вопросом украинского урегулирования и предложили свои услуги в качестве посредников для содействия поиску решения.

Путин также приветствовал готовность лидеров Индии и Китая помочь в этом вопросе и предоставил им подробную информацию о ситуации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что достижение договоренностей по территориальному вопросу способно облегчить дальнейшее продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта.