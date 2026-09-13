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Песков: Моди и Си Цзиньпин предлагали услуги содействия по Украине

Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин во время общения с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС предложили содействие в поиске решения украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе двусторонних контактов лидеры стран подробно интересовались вопросом украинского урегулирования и предложили свои услуги в качестве посредников для содействия поиску решения.

Путин также приветствовал готовность лидеров Индии и Китая помочь в этом вопросе и предоставил им подробную информацию о ситуации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что достижение договоренностей по территориальному вопросу способно облегчить дальнейшее продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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