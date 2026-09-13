Ушаков: Москва не ужесточала требования по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ не ужесточала свои требования по украинскому урегулированию, они остаются прежними.

«Я бы сказал, что требования прежние, никакого ужесточения нет», — сказал Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Он подчеркнул, что в Кремле хотели бы, чтобы эти требования рано или поздно были выполнены.

Ранее Ушаков сообщил, что глава государства решит, кто станет главой делегации РФ на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине.