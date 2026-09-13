Блохин назвал главное преимущество ОАЭ для переговоров по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине.

Политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем именно эта площадка удобна для России.

Напомним, Путин с 11 по 13 сентября находится с рабочим визитом в Индии. Глава государства принял участие в саммите БРИКС и провел несколько двусторонних встреч. Переговоры с Аль Нахайяном состоялись накануне вечером.

По словам Ушакова, наследный принц подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров с Киевом, а для России этот вариант вполне приемлем.

Он подчеркнул, что в украинском урегулировании предстоит еще многое согласовать, но прогресс в решении территориального вопроса позволит легче добиться других договоренностей.

«Чем удобна именно эта площадка? Во-первых, тем, что там уже проходили переговоры. Это страна Глобального Юга, она нейтральная, там дружелюбно к нам настроены. Но главное удобство, конечно, в том, что опыт проведения там переговоров, опыт такого взаимодействия уже есть. Хотя среди желающих есть и другие страны», - пояснил Блохин.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре.