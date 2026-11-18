Президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели непродолжительный разговор на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Видеокадры этой встречи, состоявшейся незадолго до официальной церемонии совместного фотографирования участников форума, обнародовала пресс-служба Кремля.

Вечерняя протокольная программа первого дня саммита развернулась в комплексе Shenzhen International Communication Center, расположенном в районе Футянь. Сюда начали съезжаться главы делегаций государств — участников форума, где в честь высоких гостей был организован торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

Прибывающих руководителей экономик региона у входа приветствовал оркестр. По протоколу мероприятия, перед началом официального банкета для лидеров предусмотрено традиционное совместное фотографирование — именно в преддверии этого момента и пересеклись для приветствия Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском мегаполисе Шэньчжэнь в течение двух дней — 18 и 19 ноября. В состав этого межгосударственного объединения входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Российскую Федерацию.

Ранее стало известно, что дипломатическое согласование общего документа по итогам переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне продлится до самого конца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его оценке, «интенсивная работа продолжается и будет вестись до последнего момента».