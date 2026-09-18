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МИД: Киев торпедирует любые шансы на переговоры, делая ставку на террор

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / GLOBAL LOOK
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Киевский режим, атакуя  руководителей участковых избиркомов в Запорожской области, стремится не оставить шансов для переговорного процесса, считают в российском МИД.

«Делая ставку на вооруженную эскалацию и террор против мирного населения, киевская хунта осознанно стремится торпедировать любые теоретические шансы на переговорный процесс», - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении в связи с атаками на председателей двух запорожских участковых избирательных комиссий.

В министерстве подчеркнули невозможность разговоров о дипломатии с тем, кто использует политические убийства и диверсии.

«Решительно осуждаем эти зверские теракты, которым не может быть никакого оправдания», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в минувший вторник жертвой атаки БПЛА ВСУ на запорожское село Октябрьское стала председатель УИК № 394. На следующий день при ударе ВСУ по дому в селе Любимовка получила ранения глава участковой избирательной комиссии №595.
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ПолитикаМИД РФЗапорожская областьизбирательные комиссииатака БПЛА
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