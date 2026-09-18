Киевский режим, атакуя руководителей участковых избиркомов в Запорожской области, стремится не оставить шансов для переговорного процесса, считают в российском МИД.

«Делая ставку на вооруженную эскалацию и террор против мирного населения, киевская хунта осознанно стремится торпедировать любые теоретические шансы на переговорный процесс», - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении в связи с атаками на председателей двух запорожских участковых избирательных комиссий.

В министерстве подчеркнули невозможность разговоров о дипломатии с тем, кто использует политические убийства и диверсии.

«Решительно осуждаем эти зверские теракты, которым не может быть никакого оправдания», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в минувший вторник жертвой атаки БПЛА ВСУ на запорожское село Октябрьское стала председатель УИК № 394. На следующий день при ударе ВСУ по дому в селе Любимовка получила ранения глава участковой избирательной комиссии №595.