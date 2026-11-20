В китайском Шэньчжэне 18–19 ноября 2026 года на полях 33-го саммита АТЭС произошло историческое событие, которого не было за всю послевоенную историю. Сначала прошли двусторонние переговоры, а затем состоялся первый в истории трёхсторонний саммит лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Встреча продлилась около полутора часов и завершилась принятием совместной декларации о мире из четырёх пунктов. В документе зафиксирована приверженность реформированию ООН, план увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран, принцип согласия государств и иммунитетов официальных лиц — МУС и подобные структуры «не должны злоупотреблять полномочиями», а также признание, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Главные темы переговоров и итоги

После переговоров Трамп сразу вылетел в Вашингтон, а Путин провёл пресс-конференцию для журналистов, где подвёл итоги и трёхсторонней встречи с Си и Трампом, и самого форума.

Президент России сообщил, что Москва согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предложила американская сторона, в том числе в Анкоридже. Но он подчеркнул: ключевой вопрос сейчас в том, готовы ли к этим компромиссам другие участники — сама Украина и её европейские партнёры.

Путин также сообщил, что автомобильной части Крымского моста нанесён серьёзный ущерб, но железнодорожная уже восстановлена, и Россия даст жёсткий ответ на эти удары.

Он добавил, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня, попросил подумать, но после ударов по Крымскому мосту Россия договариваться не будет.

Кроме того, Путин заявил, что попытки изолировать Россию санкциями не удались — те, кто ввёл ограничения, «наказали сами себя». Внешнее давление подтолкнуло российские предприятия к модернизации и выпуску новых товаров для внутреннего рынка.

По его данным, за три года российский ВВП вырос более чем на 10%, а уровень безработицы составляет 2,3%. Нелегитимные санкции Запада подтолкнули Москву к развитию связей с экономиками стран АТЭС — доля торгового оборота с этим регионом превысила 60%.

Опубликована декларация, принятая по итогам переговоров РФ, США и Китая Подробнее

Особое рукопожатие

Второй день саммита начался с символического момента: Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием. На переговорах американский лидер назвал российского президента своим другом и сказал, что рад его видеть.

Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова в эксклюзивном комментарии aif.ru отметила, что Трамп пытался задать позитивный настрой встрече.

«Трамп не пытается проявлять агрессии или конфронтации. Даже на уровне рукопожатия. Действительно, господину Трампу свойственны перетягивания рукопожатий, слишком долгие рукопожатия или похлопывания левой рукой по спине. Это всё отсутствовало. Предположу, что Трамп не хотел нагнетать обстановку, потому что это и так довольно ответственная встреча, взгляды всего мира сейчас прикованы сюда», — сказала Баранова.

Она также добавила, что Трамп не стал притягивать лишнее внимание своими действиями, поскольку все детали всё равно будут интерпретированы, возможно, неверно, поэтому это попытка задать нейтральный или позитивный тон всей дальнейшей встрече.

Эксперт по протоколу Екатерина Богачева подтвердила, что действия Трампа были направлены на создание благоприятной атмосферы.

«Трамп стремится создать благожелательную атмосферу. На одном из видео, кстати, не совсем классическое рукопожатие, а идёт ещё и похлопывание по руке, наш президент отвечает зеркально. Все знают неформальное рукопожатие Трампа, что он может дернуть руку человека, с которым здоровается. Здесь же он ведёт себя сдержанно, но всё равно ещё чуть менее формально, чем принято», — отметила она.

Богачева добавила, что Трамп публично назвал Путина другом, что указывает на попытку сделать встречу чуть менее формальной, но в целом весь саммит в Китае построен по классическому протоколу, китайская сторона тщательно его соблюдает, для них это невероятно важно.

Историческая встреча

Зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал трёхстороннюю встречу в Китае исторической.

«Знаете, были разные встречи, и российско-американские, и российско-китайские, и китайско-американские в последние десятилетия. Но чтобы три стороны встречались без посторонних, в таком составе, это действительно говорит о радикальном изменении соотношения сил в мире. Когда англосаксы встречали с представителями Советского Союза, то соотношение сил было два к одному, сейчас это соотношение между стратегическими партнёрами Россией, Китаем и США, которые оппонируют и нам, и китайцам, изменилось в сторону один к двум. И я думаю, что в Вашингтоне это понимают. Только существа, сидящие в Европе и Британии, никак не могут этого уяснить», — подчеркнул Климов.

Паника в Европе

На Западе впали в панику из-за прошедшей в Китае трёхсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР, в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Желающих финансировать Украину бесконечно долго становится всё меньше и меньше. Венгрия отказывается, Болгария, Франция... По крайней мере, у них нет просто на это финансовых возможностей. Польша готова передавать старые самолеты, но отказывается финансировать Киев. Так или иначе, единства в отношении Украины в Европе нет. И Зеленский понимает все угрозы, которые возникают из-за этого», — подчеркнул он.

Килинкаров убеждён, что Зеленского и «коалицию желающих» крайне беспокоят итоги переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си.

«Они делали всё, чтобы эту встречу предотвратить, но она всё же состоялась. И прошла даже лучше, чем ожидалось. Публичные заявления, которые мы слышали, дают нам основания полагать, что этап мирового беспорядка, который длился больше 30 лет со всеми переворотами, конфликтами, безумными политиками, подходит к концу, а мы встаём на путь создания мирового порядка. Это не значит, что это произойдет завтра, на это понадобится время и достаточно много, но направление взято правильное, мы будем уверенно в нём двигаться», — добавил он.

Экс-нардеп считает, что время политиков, вносивших деструктив в ситуацию в мире, подходит к концу.

«Приходит конец политике абсолютно безумной, непродуманной и бесцельной, вредящей взаимоотношениям между отдельными странами и безопасности мира в целом. Все эти политики уйдут в прошлое. И Зеленского я отношу именно к таким политикам, кто в будущем не будет востребован», — подытожил Килинкаров.