Президенты России и США Владимир Путин, Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе саммита АТЭС в КНР пожали руки и кратко пообщались «на ногах».

Краткая встреча лидеров трех стран произошла перед общим фотографированием.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп несколько раз пообщаются в ходе саммита в разных форматах. По его словам, контакты будут проходить без участия больших делегаций, состав собеседников будет небольшим.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка проекта совместного заявления по итогам предстоящей встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Китае будет продолжаться вплоть до финала.

Саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэнь 18–19 ноября.