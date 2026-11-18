Подготовка проекта совместного заявления по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа в Шэньчжэне будет продолжаться вплоть до финала. Об этом 18 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя перспективы принятия общего документа по завершении трехсторонних переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальный представитель Кремля подчеркнул, что согласование позиций остается напряженным и не прекращается ни на минуту.

«Интенсивная работа продолжается и будет вестись до последнего момента», — заявил Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС проходит в китайском мегаполисе Шэньчжэнь 18–19 ноября.

О том, как именно строится дипломатическая работа над совместным заявлением, ранее 16 ноября подробно рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, сам факт проведения встречи трех держав вызывает повышенное внимание в мире, а итоговый текст формируется в ходе непростых консультаций между столицами.

«Текст рождается в тяжелой дипломатической работе и тяжелых консультациях», — пояснял Юрий Ушаков.

Трехсторонний разговор Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа запланирован на 19 ноября в 14:30 в государственной резиденции китайского лидера. Ожидается, что участники проведут содержательную дискуссию, способную повлиять на международную обстановку, опираясь при этом на исторический опыт сотрудничества СССР, США и Китая в годы Второй мировой войны и при учреждении ООН.