Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на торжественном приеме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Ранее российский лидер прибыл на мероприятие, организованное от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Прием проходит в Shenzhen International Communication Center, расположенном в районе Футянь. Гостей мероприятия встречает оркестр.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября. В объединение входят 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия.