Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где примет участие в пленарной сессии, которая является ключевым мероприятием форума.

Встреча проходит в Центре международных обменов в Шэньчжэне. Помимо Путина, в пленарной сессии участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, американский президент Дональд Трамп, а также лидеры других стран АТЭС и руководители делегаций, приехавших на саммит.

После прибытия на площадку Путин пожал руки другим участникам пленарного заседания, включая глав США и Китая. Кроме того, участники саммита сделали совместную фотографию.

Напомним, Владимир Путин находится в КНР с трёхдневным рабочим визитом с 17 ноября. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 19 ноября не запланированы полноформатные переговоры президентов России и США. Так пресс-секретарь российского лидера ответил на соответствующий вопрос журналистов.