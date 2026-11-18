Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число основных направлений внешней политики России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с вьетнамским лидером То Ламом.

Российский президент также обратил внимание на положительную динамику взаимной торговли.

«Товарооборот имеет хорошую, позитивную динамику — почти 6% рост», — сказал Путин, добавив, что «в январе-августе товарооборот продолжил расти еще на 12 с лишним процентов».

В ходе встречи То Лам поздравил Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу. Кроме того, он сообщил, что ожидает визита в республику председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева до конца года.

Путин находится в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На 19 ноября также запланирована встреча лидеров России, Китая и США.