Президент Вьетнама То Лам на встрече с главой России Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне отметил, что ждет приезда в свою страну зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Я надеюсь, что в скорейшем времени смогу встретить товарища председателя “Единой России” Медведева с официальным визитом во Вьетнам в конце текущего года», — сказал вьетнамский лидер.

То Лам и Путин встретились сегодня на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Глава России во время разговора отметил, что развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число основных направлений внешней политики РФ.