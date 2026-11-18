Президент России Владимир Путин, выступая в российско-китайском вузе в Шэньчжэне, заявил, что число россиян, изучающих китайский язык, растёт год от года и уже превышает 100 тысяч человек.

Глава государства отметил возросший интерес в обеих странах к изучению китайского и русского языков. По его словам, научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в отношениях России и Китая. Путин также назвал совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института флагманом двустороннего сотрудничества в сфере образования, завоевавшим международное признание.

Перед выступлением президент посетил кампус этого вуза после завершения российско-китайских переговоров. Президентский лимузин «Аурус» подъехал к главному зданию; Путина сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Совместный университет был официально создан в 2016 году. Проект его основного здания разработан по мотивам главного здания МГУ на Воробьёвых горах в Москве. За десять лет вуз стал частью инфраструктуры российско-китайского академического взаимодействия. Сейчас в МГУ-ППИ реализуется свыше 60 основных образовательных программ, а обучается более 5 тысяч студентов. Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее приводил данные, что университет приблизился к топ-100 ведущих вузов Китая.

Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.