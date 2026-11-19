Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заняли почетные места рядом с Си Цзиньпином и его супругой на торжественном приеме для лидеров АТЭС, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Напомним, Путин находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.

На торжественном приеме для лидеров АТЭС президенты России и США расположились рядом с Си Цзиньпином и его супругой. Трамп встал справа от председателя КНР, а Владимир Путин - слева от китайского лидера и его супруги.

Прием проводится в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь.

«Когда принимающая сторона – это не один человек, а супружеская пара, считается, что они составляют условно единый центр композиции, то есть их не разделяют. С точки зрения протокола, оба места по обе стороны от принимающей четы считаются почётными. Сложно сказать наверняка, почему решено было остановиться именно на таком порядке расположения участников (Путин слева, а Трамп - справа). В целом характер приёма российского президента в Китае не оставляет сомнений в прекрасном отношении и глубоком уважении со стороны хозяев», - пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что встреча Путина, Си, Трампа вызвала шок в ЕС.